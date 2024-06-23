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聖克里斯多福總理訪台　賴清德明軍禮相迎

▲▼我國加勒比海地區友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）。（圖／翻攝自IG／@drterrancedrew）

▲聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（左）昨抵台，與外交部長林佳龍（右）握手致意。（圖／翻攝自IG／@drterrancedrew）

記者呂晏慈／台北報導

我國加勒比海地區友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）伉儷率團於22日抵達台灣，展開至6月26日，為期5天的國是訪問行程，總統府發言人李問今（23日）表示，總統賴清德代表我國政府及人民，誠摯歡迎德魯總理伉儷率團訪問台灣。賴將在明（24日）上午以隆重軍禮歡迎訪團，中午也將於總統府設國宴款待訪問團。

李問說明，此行為德魯總理於就任後第二度訪台，訪團成員另包括：總理夫人普琳絲（Diani Prince-Drew）、外交部長道格拉斯（Denzil Douglas）、尼島行政首長布蘭特利議員（Mark Brantley）、內閣秘書長納塔（Marcus Natta）、總理辦公室次長賀瑟爾（Naeemah Hazelle）、醫療保健特使羅沃斯（Frank Laws）、國家新聞處主任馬脩柏（Bernice Matthew）等多位重要內閣閣員及地方首長。

李問表示，聖克里斯多福及尼維斯聯邦是我國在加勒比海區域的重要友邦，感謝德魯總理上任後更多次在聯合國大會等重要國際場合，積極發言支持臺灣參與國際組織；兩國合作深厚且邦誼堅實。

李問說明，我國與聖克里斯多福及尼維斯聯邦建交41年來，長期在教育、醫療公衛、農業、青年暨婦女賦權及氣候韌性等領域有密切的合作交流。期盼透過此次德魯率團來訪，深化兩國雙邊合作關係，促進兩國邦誼歷久彌堅，共同為全球和平穩定及永續發展貢獻心力。

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