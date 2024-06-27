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商店標價販賣「限定涼爽」！夏天熱爆⋯全球升溫引發「溫度正義」

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

▲全球高溫也引發「溫度正義」議題。（示意圖／ETtoday資料照）

記者林育綾／綜合報導

全球高溫導致夏天越來越長，想像每一個你正經歷的夏季，都可能是你人生中「最涼的夏季」，而人為不當的溫度調適，讓某些人成為享受空調的得益者，有些人則是高溫的受害人。建築環境控制教授林子平提出「溫度的正義」概念，並撰寫新書，書中也虛構科幻情節，有一天「涼爽的溫度」會在商店標價販售，但當人開始思考這議題，就表示靠近「溫度正義」的路了。

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

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▲如果「涼爽的溫度」根據不同場合、空間、使用時間標價販售，應該賣多少錢？（示意圖／ETtoday資料照）

林子平在新書《溫度的正義》前言分享了一段科幻情節，一家商店只販售「涼爽的溫度」，不過能依靠空間、使用性質、碳排程度等來決定價碼，像是車內、房間、社區、人行道、公園，郊區的森林、山岳、海灘、步道，還有營業用的，像農地、茶園、溫室、養殖池等價碼都不同，另有「社福卡」，讓中低收入、身心障礙、高齡者、戶外工作者享有涼溫補助。

林子平說，雖然這是他杜撰的情節，但如果建立在「使用者付費」的邏輯下，當「涼爽」變得愈來愈稀有，或許有一天就不該被視為免費，也要付出相應的價格。

然而「涼爽的溫度」應該賣多少？哪些人或空間需要貴一點、便宜一點？購買者有沒有基本額度？有沒有確保眾人溫度的基本需求？有沒有購買上限、共享溫度的權益？他說，「當你開始思考這個問題，就與溫度正義的核心主題更接近了。」

▲▼6月夏季電價凍漲 冷氣室外機。（圖／記者屠惠剛攝）

▲把室內溫度降溫的同時，冷氣機運轉產生的溫度，也正同步把戶外的溫度提高。（資料圖／記者屠惠剛攝）

全球高溫造成的衝擊正在發生，在「新溫度時代」人人都有可能既是室內空調的得益者，也是戶外高溫的受害人，而在人為不當的恩度調適下，也會讓某些人的享受，成為「另一群人的負擔」。

「溫度的不正義」來自全球及在地因高溫化，導致特定區域、族群、產業受害加劇，也來自人為不當溫度調適下，所造成的效益享受與困境負擔分配不均。

氣象專家、環境部部長彭啟明也特地專文推薦此書，他提到，夏天大家都習慣開冷氣，但把室內溫度降溫的同時，冷氣機運轉產生的溫度，也正同步把戶外的溫度提高，而這也是主要的排碳來源，將溫室氣體濃度往上推升，造成全球暖化、夏天愈來愈長、舒適的溫度也愈來愈少。

彭啟明說，一個小小開冷氣的舉動，多數人很難想像這和全球暖化有什麼關係？「事實上，一個人製造的量雖不大，但只要每個人累積起來就很可觀。偏偏二氧化碳無色無味，不像某些有色有味的空氣汙染，可以讓大家感覺得到，這也就是減碳很難徹底推動的大問題。」

▲鄭州高溫。（圖／CFP）

▲「溫度的正義」是新溫度時代，值得人人思考的議題。（圖／CFP）

他提到，如果我們都對溫度有高度的認知、重視，各種分歧與困難就可以有共同的標準、價值觀來討論，他讚賞林子平連續3本系列著作，投入在溫度的科普上，期待有更多人可以看到這問題。而這次新書《溫度的正義：全球沸騰時代該如何消弭升溫所造成的各種不公？》所闡釋的正是一個可以貫穿的價值，人們未來努力的目標，就是讓溫度不要再快速上升，讓下一世代仍維持有較多舒適的溫度。

面對「溫度不正義」，該如何達到「溫度轉型正義」？書中將沿用國際知名教授McCauley針對能源正義分析，採用的3項原則來論述，包括「分配的正義」、「識別的正義」、「程序的正義」。

「分配的正義」是了解溫度分布的狀況，以及升溫來源（建築、交通）及降溫設施（如綠地、水域）的分配方式。「識別的正義」是要辨認出誰承受高溫的壓力，並承認及接受他們所受到的危害。「程序的正義」則要將資訊公開，使人易於理解，利害關係人能參與且表達意見，並納入決策。
 
另外也透過哲學思考來發想，參考知名的哲學思想實驗「電車難題」，從「效益主義」謀求集體幸福最大化、「道德主義」兼顧個別權益、「自由主義」尊重個人權利和選擇自由、「社群主義」中團結與歸屬的共善價值，來剖析「升溫難題」，提出符合正義的涼爽解方。

▲▼林子平新書《溫度的正義：全球沸騰時代該如何消弭升溫所造成的各種不公？》由商周出版。（圖／商周出版）

▲林子平新書《溫度的正義》由商周出版。（圖／商周出版）

林子平新書《溫度的正義：全球沸騰時代該如何消弭升溫所造成的各種不公？》由商周出版，在今（6/27）於各大書店、通路發行。

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