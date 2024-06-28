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氣候變遷下「台灣夏天恐達210天」　氣象署發表「降溫告急」影片

▲▼交通部中央氣象署今(28日)發表「降溫告急」氣候變遷通識影片。（圖／氣象署提供）

▲交通部中央氣象署今(28日)發表「降溫告急」氣候變遷通識影片。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

全球暖化所帶來的氣候危機，是這世代最嚴峻的挑戰之一，這世代也是還能做點什麼的最後一代，交通部中央氣象署今(28日)發表「降溫告急」氣候變遷通識影片，提及未來台灣夏天恐長達210天，明天起到下周一在氣象署「署慶開放參觀活動」首映，盼喚起關注，從日常生活中採取行動改變，面對氣候變遷挑戰。

全球暖化帶來氣候變遷和危機，過去10餘年來，我國推動一系列政策以因應氣候變遷的挑戰，並於去(112)年通過氣候變遷因應法，訂定2050年淨零目標，並制訂氣候變遷調適專章，明訂必須建構調適能力以增進國家氣候韌性的必要性。總統賴清德則於113年6月19日在總統府下成立「氣候變遷對策委員會」，強調從國家的角度推動氣候治理。

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氣象署今也發表「降溫告急」影片，以仿紀錄片拍攝手法，運用逗趣劇情訪問鄭明典、彭啟明、簡又新、許晃雄、林子倫、李鴻源、林子平及張寒瑋等氣候變遷專家，帶出現今國際及台灣所面臨的氣候變遷威脅，以及如何運用減緩和調適的策略，來面對全球暖化的衝擊，全片長達70分鐘，影片提到隨著全球暖化加劇，未來台灣恐有長達210天夏季，甚至恐不利於荔枝等水果在台生長。

氣象署長程家平表示，受到氣候變遷衝擊，如何調適自己變得相當重要，減碳涉及8大調適領域和6大減量部門，以及2050淨零碳排12項策略，需要很多科學基礎、數據和資料去調適，光靠氣象署無法達成，要結合環境部、國科會和相關產業一起來做，包括氣候變遷調適和危機處理、風險管理等，氣候變遷不僅有風險也有機會，如何面對這些事是非常重要的一件事，氣象署啟動「降溫告急」氣候變遷通識影片這樣構想，期待透過影片增進一般民眾了解，讓大家瞭解面對氣候變遷現象，進而引起重視，從自身和生活面做起。

▲▼交通部中央氣象署今(28日)發表「降溫告急」氣候變遷通識影片。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部中央氣象署今(28日)發表「降溫告急」氣候變遷通識影片。（圖／記者李姿慧攝）

「降溫告急」氣候變遷通識影片劇組成員堅持綠色拍片，拍攝期間除劇本和通告單全部電子化外，不使用一次性道具跟服裝，每位演員及工作人員也自備環保餐具，盡量搭乘大眾交通運輸工具減少碳足跡，試著從本身做起，引領觀眾思考美國前總統歐巴馬所提醒的「我們是氣候變遷有感的第一代，也是還能做點什麼的最後一代」，鼓勵民眾日常生活及工作上展開更多積極的改變與作為，一起攜手守護台灣，為永續發展盡一份心力。

交通部中央氣象署訂於6月29日至7月1日舉辦成立83周年的「署慶開放參觀活動」，為呼應聯合國永續目標14「保育海洋與海洋資源」，特別規劃「與海同行」主題特展，邀請民眾體驗各樣氣象活動。氣象署署慶開放參觀活動期間也搶先首映《降溫告急》影片，預告片今已上網，完整70分鐘影片將於今年第三季於氣象署官網播放。

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