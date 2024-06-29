轟藍白「一個月殺一個」　王義川嘆：我沒被打倒！接下來是沈伯洋

▲民進黨政策會執行長王義川出席「反濫權，護民主」桃園市說明會-中壢場。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨桃園市黨部）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨政策會執行長王義川今（29日）出席「反濫權，護民主」說明會時表示，藍白一個月殺一個，只有一個目的，就是要讓總統賴清德沒有辦法好好執政，他接著砲轟，藍營上個月搞他，這個月換民進黨立委沈伯洋，但他沒有被打倒，呼籲在場的桃園鄉親也要相挺沈伯洋。

民進黨的「反濫權，護民主」宣講今日來到桃園中壢舉辦。王義川登場時提到，講到桃園，他就覺得很怪，為什麼國民黨老是要跟桃園、跟台積電作對？

王義川指出，鄭文燦當市長的時侯，為了要讓桃園的工商發展，在桃園龍潭希望有台積電，也希望從中壢到草漯、新屋、大園、觀音、客運園區、桃園航空城，這整個南桃園能夠發展起來。

王義川說明，民進黨希望引進像台積電、鴻海這樣的大企業，結果現任國民黨籍的桃園市長張善政上任最偉大的一件事情，就是把台積電趕走。

至於，為什麼大家都在歡迎台積電？王義川補充，因為只要多1個台積電的員工，周邊的產業至少多10個員工，結果桃園市政府、國民黨立委呂玉玲都沒有積極支持台積電。

此外王義川還提及，國民黨立委洪孟楷也一樣，在立法院叫國科會副主委把台積電因為地震受損的狀況，要向他報告。「洪孟楷想讓台積電對手知道台積電的資料，是故意還是無知？」

王義川分析，國民黨只有1個目的，就是要讓賴清德沒有辦法好好執政，行政院、監察院的權力，國民黨都想要拿走，國民黨團總召傅崐萁還說，要讓賴清德找不到人當部長。

立法院這個會期已經過5個月，王義川認為，立法院到現在只完成「國會擴權」這一件事，每天就弄來弄去，上個月搞他、于北辰，這個月換沈伯洋。

王義川透露，自己跟于北辰都沒有被打倒，國民黨每天派人跟著他，但他就住中壢青埔，跟什麼跟啦。

王義川還說，他只要假日就會到中壢吃早餐，不管吃涼麵、炒麵、高家包子，他都在中壢，然而，接下來要面對挑戰的是沈伯洋。

因此，王義川呼籲，要大家相挺沈伯洋，「藍白一個月殺一個，我告訴大家，只要我們挺台灣，我們就都不怕」。