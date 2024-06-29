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基隆暖暖親水季戲水消暑　謝國樑提醒大家注意安全

▲基隆暖暖親水季戲水消暑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆暖暖親水季戲水消暑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

往年皆獲得廣大好評的基隆親水季活動，今（29日）起在暖暖區盛大舉辦，吸引許多大小朋友前來戲水消暑，市長謝國樑主持啟動儀式時，不忘以自己去年滑倒的經驗，提醒大家在戲水時務必注意安全。

今年的基隆親水季活動主題是「暖暖遇見你」，自6月29日至8月31日在暖暖區盛大舉辦，除了希望民眾前來暖暖親水公園戲水消暑，更歡迎大家透過參與相關活動，深入體驗暖暖特有且迷人的萬種風情。

▲基隆暖暖親水季戲水消暑。（圖／記者郭世賢翻攝）

在今日上午的啟動儀式中，親水公園擠滿了前來戲水的大小朋友，謝國樑除了歡迎大家來到暖暖戲水消暑，更不忘以自己去年在啟動典禮上滑倒的經驗，提醒大家在開心戲水的同時，也不要忘了注意安全。

謝國樑還指出，市府最近也持續盤點更多公共空間，包括寵物公園以及親水空間等，等到有進度時就會向市民們分享，市府會努力打造更多室內外的親子空間，與市民朋友共享。

暖暖區公所提醒市民朋友，親水季期間親水公園噴水設施於上午9點30分至11點、下午4點至5點30分開放，每周一、五進行清潔及換水作業暫停開放，另為響應節能減碳，請民眾多加利用大眾交通工具前往，至於開車的民眾，可將車輛停放水源橋下收費停車場再徒步前往，詳細活動內容及最新訊息請洽暖暖區公所網站及臉書粉絲專頁。

▲基隆暖暖親水季戲水消暑。（圖／記者郭世賢翻攝）

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