強化大規模災害避難收容量能　台南新市區辦理避難收容處所開設演練

▲因應大規模災害情境，新市區公所於6月29日辦理大規模地震災害區級應變中心開設兵棋推演。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應大規模災害情境，新市區公所於6月29日辦理大規模地震災害區級應變中心開設兵棋推演，由新市區公所譚乃澄區長擔任指揮官，啟動各任務編組整備應變，並由台南市災害防救辦公室王雅禾參議擔任主推官，演練同時開設2處避難收容處所，整合新相關單位與民間救災志工，厚實防救災量能。

本次演練為新市區公所災害應變中心在大規模震災初期，透過里長、里幹事、防災士、社區志工、社區巡守隊等災情查報通報人員進行災情勘查和傳遞信息，於第一時間將受災狀況傳送至應變中心，因災情陸續傳出而有避難收容需求，區長立即指示應變中心人員，於新市區三里聯合活動中心及新市國小學生活動中心同時開設2處避難收容處所，因公所人員人力不足，立即通知轄區既有之韌性社區、志工團體及防災士，協助共同開設避難收容處所，辦理受災者登記、受災情形調查、受災者需求服務、需特別照護者服務，以及親友協尋、民生物資供給與外籍民眾收容等實地演練，藉由演練來提升整備量能。

市長黃偉哲表示，這次的避難收容處有1處開設在學校，因為學校原本就是學生及社區居民熟悉的場域，也是大規模災害發生時適合暫時性提供避難收容的場所。本次演練的收容處所共配置家庭寢室區、單身男、女寢區、特別照顧區、兒童照顧及遊戲區、通譯區、醫療安心關懷站及行政作業區等，還有流動廁所及淋浴設備等民生需求量能，有效彰顯區公所與社區、民間志工團體間相互支援合作成效，希望區公所團隊持續推動防救災整備與整合公私單位防災能力，做好災前整備與災中應變，提升面對大規模災害的韌性。

消防局局長李明峯指出，此次演練為健全災害防救體制，強化災害預防及相關措施，區公所整合慈善機構、社團與社區資源通力合作，有效因應大規模收容需求，希望藉由民間志工參與避難收容處所開設演練，建立公私部門更緊密的溝通聯繫管道，也可透過實地演練加強區公所及防災協力單位應對災害來臨時的應變能力，期許透過公私協力厚實地區防災體系基礎，保障市民生命財產的安全，達到減災避災目標。