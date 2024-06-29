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市民安全優先！　台南動保處「源頭管制」及「收容安置」雙軌並進

▲台南市動保處指出，因該處空曠，已於周遭設置大型圍籬，並安排人員，加強執行麻醉槍捕捉工作，後續將每日現場巡視，落實犬隻管制捕捉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市動保處指出，因該處空曠，已於周遭設置大型圍籬，並安排人員，加強執行麻醉槍捕捉工作，後續將每日現場巡視，落實犬隻管制捕捉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市學甲區三慶里於6月28日發生民眾遭遊蕩犬致傷案件，台南市動保處於當日下午接獲通知第一時間立即派員至現場處理，因該處空曠，已於周遭設置大型圍籬，並安排人員，加強執行麻醉槍捕捉工作，後續將每日現場巡視，落實犬隻管制捕捉。

▲台南市動保處指出，因該處空曠，已於周遭設置大型圍籬，並安排人員，加強執行麻醉槍捕捉工作，後續將每日現場巡視，落實犬隻管制捕捉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

當地民眾議論紛紛，有人說此事突顯遊蕩犬問題的嚴重性，也突顯學甲多功能教育園區（動保園區）興建的必要性和重要性，遊蕩犬問題不解決，此類事件仍可能持續發生。

動保處表示，針對本次人犬衝突案件深表不捨與遺憾，針對攻擊性較強的犬隻會優先捕捉安置，避免傷人。

▲台南市動保處指出，因該處空曠，已於周遭設置大型圍籬，並安排人員，加強執行麻醉槍捕捉工作，後續將每日現場巡視，落實犬隻管制捕捉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

動保處進一步說明，大北門地區因空間廣闊，遊蕩犬躲在魚塭、農地，學會抓魚吃，也有人餵食，警戒性又高，抓捕不易，目前除以誘捕籠、架設大型圍籬外，並加派人力執行麻醉槍捕捉工作。學甲區三慶里長期已列為遊蕩犬加強管制區域，於2022年捕捉68隻、2023年捕捉91隻、2024年至今已捕捉47隻遊蕩犬，將持續加強重點區域巡查，問題遊蕩犬予以捕捉移除，後續推廣做為工作犬提供認養。

▲台南市動保處指出，因該處空曠，已於周遭設置大型圍籬，並安排人員，加強執行麻醉槍捕捉工作，後續將每日現場巡視，落實犬隻管制捕捉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業局動保處表示，我國已全面實施零撲殺，而TNVR為妥善處理流浪動物的方式之一。為有效解決本市各區遊蕩犬問題，除已規劃之學甲多功能教育園區、仁德遊蕩犬暫置區外，將持續盤點各區妥適場地，期持續以「源頭管制」及「收容安置」雙軌並進方式減少人犬衝突。

▲台南市動保處指出，因該處空曠，已於周遭設置大型圍籬，並安排人員，加強執行麻醉槍捕捉工作，後續將每日現場巡視，落實犬隻管制捕捉。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市動保處指出，因該處空曠，已於周遭設置大型圍籬，並安排人員，加強執行麻醉槍捕捉工作，後續將每日現場巡視，落實犬隻管制捕捉。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市動保處指出，因該處空曠，已於周遭設置大型圍籬，並安排人員，加強執行麻醉槍捕捉工作，後續將每日現場巡視，落實犬隻管制捕捉。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市動保處指出，因該處空曠，已於周遭設置大型圍籬，並安排人員，加強執行麻醉槍捕捉工作，後續將每日現場巡視，落實犬隻管制捕捉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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關鍵字：

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