2024台灣芒果季　台南國際芒果節玉井芒果開賣啦！　

▲2024年「玉井芒果開賣啦！」芒果節活動，在玉井青果市場盛大舉辦兩天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一年一度的玉井芒果節又來啦！為了讓大家方便選購玉井出產的各品種美味芒果，還有享受在地美食及其他農特產品，2024年「玉井芒果開賣啦！」芒果節活動，在玉井青果市場盛大舉辦兩天。

活動由台南市長夫人劉育菁、農業局局長李建裕、玉井區區長顏振羽、市場處處長王俊博、立委郭國文、陳亭妃、林俊憲、議員周奕齊、陳昆和、林宜瑾等人及各市府局處長官、地方貴賓共同開幕，市場處並加碼發放50元抵用券300張共襄盛舉。活動自6月29日上午10時至下午5時，現場人潮絡繹不絕，6月30日還有一天，歡迎大家繼續嗨玩玉井芒果節！

「玉井芒果開賣啦」的小農市集好買又好吃，現場有天埔社區-沙田響健齡太鼓隊、潼樂團、W&F二重奏、玉井圖書館的有獎徵答及甜甜兒童劇團等精彩表演；還有趣味的闖關活動，闖完三關可以扭蛋兌換芒果口味的試吃品；加上線上芒果小狀元，考考大家的芒果知識，大小朋友都玩得不亦樂乎。

市長黃偉哲為了推廣台南市的芒果，從3月初開始就開始當空中飛人到處行銷，希望更多外國消費者能喜歡台南芒果、選購台南的芒果。黃偉哲市長表示，玉井青果市場是台南芒果產地交易量最大的地區，本周末六日舉辦的玉井芒果節勢必吸引更多人潮湧入，想要吃到品質優良又好吃的芒果，一定要來參加玉井芒果節的活動，以免錯過又要再等1年。

玉井區長顏振羽從六月初就開始進行玉井芒果節的宣傳，更在玉井公所門口設置「Come芒打卡趣」的打卡送玉井風景明信片活動；顏振羽區長表示藉著更多打卡曝光，希望大家能在玉井芒果產季，到「玉井芒果開賣啦！」芒果節市集，盡情地消費買玉井芒果！今天芒果節活動前，還有模範父親及鑽石婚的表揚，現場溫馨又熱鬧！

6月30日「玉井芒果開賣啦！」還有一天！歡迎大家除了來逛市集、來自日本的動畫配樂天團「給食当番」，將全新製作台灣第一首芒果歌曲「GoGo芒果」，並與台灣太鼓天團「鳳天神鼓」合作共同首演，給大家夏日最熱鬧歡樂的台日友好演出！

同樣的在6月29日及30日兩天，噍吧哖事件紀念園區內有淺山市集，大小朋友都可以再去逛逛、體驗不一樣的玉井淺山人文地產之美。今夏最好吃、好玩、好好買！通通都在「玉井芒果開賣啦！」，千萬不要錯過喔！