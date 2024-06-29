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社會 社會焦點 保障人權

跌倒遭10隻流浪狗圍攻！台南男頭耳遭咬傷　動保處：安排每日巡視

記者林東良、黃資真／台南報導

台南市學甲區三慶里昨(28日)驚傳犬隻攻擊事件，1名陳姓老翁外出倒垃圾時跌倒躺地，慘遭10隻流浪犬攻擊，頭部、耳朵多處被咬傷，所幸並無生命危險。動保處表示，將安排每日現場巡視，落實犬隻管制捕捉。

▲▼ 台南老翁遭流浪犬攻擊。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南老翁遭10隻流浪犬攻擊，臉、耳朵等多處受傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

動保處說明，陳男外出倒垃圾時跌倒，躺地20分鐘後遭約10隻流浪犬攻擊，救護人員緊急將陳男送往佳里奇美醫院救治，而陳男頭部、耳朵、腳等多處被咬傷，到院時意識清楚，社會局、動保處、學甲區公所獲報也隨即趕赴關心。

另因陳男是獨居長者，社會局及公所也將持續協助，直至康復，社會局並已聯絡其居住外縣市的家屬前來關心，目前也已由市府團隊協助轉院至永康奇美醫院住院，並安排照護員照料，後續將由整形外科配合治療，另也將協助傷者申請救助金，辦理相關醫療及生活支出。

▲▼ 台南老翁遭流浪犬攻擊。（圖／記者林東良翻攝）

動保處表示， 針對本次人犬衝突案件深表不捨與遺憾，針對攻擊性較強的犬隻會優先捕捉安置，避免傷人。除以誘捕籠、架設大型圍籬外，並加派人力執行麻醉槍捕捉工作，學甲區三慶里長期已列為遊蕩犬加強管制區域，於2022年捕捉68隻、2023年捕捉91隻、2024年至今已捕捉47隻遊蕩犬，將持續加強重點區域巡查，問題遊蕩犬予以捕捉移除，後續推廣做為工作犬提供認養。

動保處指出，我國已全面實施零撲殺，而TNVR為妥善處理流浪動物的方式之一，為有效解決本市各區遊蕩犬問題，除已規劃之學甲多功能教育園區、仁德遊蕩犬暫置區外，持續盤點各區妥適場地，期持續源頭管制及收容安置等並進方式減少人犬衝突。

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