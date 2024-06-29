台南文化中心開館主任陳永源於辭世　文化局深表哀悼與感念

▲台南文化中心開館主任陳永源於6月24日辭世，文化局對此深表哀悼與感念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南文化中心開館主任陳永源於6月24日辭世，文化局對此深表哀悼與感念，台南文化中心是行政院第12項建設的施政政策，陳永源自1983年接下籌備工作，並於隔年10月6日正式開館營運，當時各界人士不僅紛紛前來參觀台南文化中心，其做為推動台南藝文與文化工作發展的扎根基地，演藝廳劇場音效更獲國內第一的美名，為台南文化中心40年來的發展奠定良好基礎。

陳永源甫接任台南市立文化中心（現台南文化中心）籌備主任時，全國並無有經營地方性藝文空間經驗的人與團隊，尤其文化中心既要提供空間給藝術家展演使用，又要扶植地方的藝術家、團隊，讓藝術創作能蓬勃發展，陳永源在其14年的任期內，既能推出世界級的埃及與瑪雅文物展，也獨具慧眼扶植當代知名傳統歌仔戲團隊，尤其大力支持資深藝術家，並多次策劃現代藝術展，他也立義工隊，讓文化中心面對大型活動時，有足夠的服務人力因應，並能提供完善服務品質。此外也配合演藝廳活動，設立音樂圖書室，提供喜愛藝文朋友有更深入的閱讀及研究。各項艱鉅的任務在其努力下一一達成，深刻影響台南當代藝術的發展走向，其對於台南藝術界的貢獻與建樹，也為台南藝文界所感佩與稱讚。

在視覺藝術部份，文化中心肩負輔導於推動地方藝文的發展與深根，檔期向來供不應求，而陳永源不僅建立完整審查制度，提供藝術家作品從運輸、佈置到開展等一條龍服務，讓藝術家有賓至如歸的感受，至今來展出的藝術家仍讚不絕口。而在現代藝術上，支持「南台灣新藝術風格展」創作發表，更是影響到現今台南當代藝術的發展。

台南文化中心今年已邁入第40週年，在陳永源奠定的基礎上，歷經多位中心主任，即便改制後所接任的歷任科長，也都承接其在文化工作上，努力不懈而大步前行的精神，使台南文化中心儼然成為南台灣重要的藝文場域指標，未來台南市文化局也將持續支持與推動文化中心的各項藝文工作的進行，為台南的展演藝術累積更豐碩的成果。