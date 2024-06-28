　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

CNN：拜登辯論表現讓民主黨暗呼完蛋　提名受質疑

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社亞特蘭大27日綜合外電報導

美國總統拜登的支持者原本希望今晚的辯論能打消外界對他年紀太大不應連任的疑慮，最終卻對他的表現感到絕望，甚至有人私下質疑是否仍要提名他代表民主黨參加總統大選。

路透社報導，81歲的拜登與78歲的共和黨籍前總統川普都面臨年紀和體能的質疑，但拜登更令人擔心。

拜登今晚的聲音因感冒而沙啞，他在講台上匆匆講完論點，結結巴巴地回答一些問題，有時說著說著愈來愈小聲。

辯論才到一半，一名曾為拜登2020年競選陣營效力的民主黨策士就形容這是一場「災難」。

川普接連提出批評，包括一些一再出現的謬誤，例如移民帶來犯罪潮、民主黨支持殺嬰等。辯論開場不久，拜登談到聯邦醫療保險和稅制改革時一度停了下來，似乎斷了思路。

拜登說，稅制改革將帶來資金，以助「強化我們的健保系統，確保我們能讓每一個人都有資格獲得我在處理，處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）…抱歉，處理我們必須面對的一切。」他還說：「我們最終擊敗了聯邦醫療保險。」

川普抨擊拜登語無倫次，他說：「我真的聽不懂他那句話最後在講什麼。我覺得他不知道自己在說什麼。」

麻薩諸塞大學安模斯特分校（University of Massachusetts Amherst）政治學教授拉拉加（Ray La Raja）說：「拜登說話不謹慎，他似乎在思考措辭。」

曾爭取於2020年代表共和黨競選總統的華爾希（Joe Walsh）長期批評川普，他在社群平台X寫道：「川普就是川普，每個字都在胡扯。但拜登聽起來老了，迷失了。這比什麼都重要。目前這對拜登來說絕對是一場惡夢。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，民主黨人很快就發現事情有多糟糕。一名曾在拜登政府工作的民主黨人說：「拜登的模樣和聲音都糟透了。他不知所云。」

另一名民主黨人言簡意賅：「我們完蛋了。」

辯論結束後浮現的問題幾乎攸關勝敗：要找別人來代表民主黨參選嗎？

一名從事各級競選活動超過10年的資深人士說：「很難爭辯說我們應該提名拜登。」民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）將於8月19日在芝加哥召開。

目前民主黨內沒有其他真的能與拜登競爭的挑戰者，而且選戰到了這個地步，如果民主黨要提名其他人選，拜登必須做出讓位的決定。

甚至已經有民主黨人提到替代人選，有一人說：「我要是（加州州長）紐松（Gavin Newsom）或（密西根州州長）惠特梅爾（Gretchen Whitmer），今晚就會打電話（安排）。」

ET快訊
天一香油豆腐包小強　追供應商驚見噁心環境
快訊／張元植墜崖身亡　妻子發聲了
快訊／國家警報響了！大雷雨襲3縣市
快訊／張元植墜崖亡　家人準備帶他回台
快訊／午後雷雨來了！10縣市大雨特報
快訊／秘魯7.2強震發布海嘯警報！最高恐達3公尺
寵物店老闆被逼上絕路　蔣萬安出手：研究更妥適做法
獨／2樓屋主證實是「各別施工」！找寵物店一起發誓：你們敢嗎？
快訊／秘魯發生「規模7.2強震」
日本搭電梯「他隨口問1句」　秒被認出是台灣人！全場炸樓

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／秘魯7.2強震「發布海嘯警報」！　最高恐達3公尺

快訊／秘魯「規模7.2強震」夜襲！　深度28公里

蘑菇軟糖吃下肚！多人出現幻覺嘔吐　澳洲宣布回收

CNN：拜登辯論表現讓民主黨暗呼完蛋　提名受質疑

印度機場屋頂坍塌！多輛車被壓1死6傷　「鐵梁插車內」驚悚畫面曝

「46°C汽車上」悶烤3小時！美6歲女童活活熱死　媽媽男友被捕

CNN最新民調　川普辯論表現大勝拜登

罐頭吃到異物！女吐出發現「發黑腐爛手指」狂嘔　噁心畫面曝

荷蘭「29歲運動員」性侵女童被關4年！　出獄後入選巴黎奧運

北韓月底即將召開全員會議　美國「非常擔憂」俄朝拉近距離

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

三寶鬼切被撞想發火　被後車狂飆髒話教訓

新觀音像吊掛出包慘斷頭！廟方花170萬重訂製＋求償

林襄單身中認「我個性有問題」

花蓮郵差頂烈日送信　疑中暑自摔昏迷倒地

大谷翔平開轟老東家　締造30隊全敲安紀錄

快訊／秘魯7.2強震「發布海嘯警報」！　最高恐達3公尺

快訊／秘魯「規模7.2強震」夜襲！　深度28公里

蘑菇軟糖吃下肚！多人出現幻覺嘔吐　澳洲宣布回收

CNN：拜登辯論表現讓民主黨暗呼完蛋　提名受質疑

印度機場屋頂坍塌！多輛車被壓1死6傷　「鐵梁插車內」驚悚畫面曝

「46°C汽車上」悶烤3小時！美6歲女童活活熱死　媽媽男友被捕

CNN最新民調　川普辯論表現大勝拜登

罐頭吃到異物！女吐出發現「發黑腐爛手指」狂嘔　噁心畫面曝

荷蘭「29歲運動員」性侵女童被關4年！　出獄後入選巴黎奧運

北韓月底即將召開全員會議　美國「非常擔憂」俄朝拉近距離

快訊／大雷雨開轟　松山機場「暫停地面作業」航班延誤

琳誼30歲轉大人「豁出去性感露香肩」　卻慘淋雨溼身

全台15縣市亮高溫燈「飆破36度」　時力籲政府啟動「高溫假」修法討論

7成5市民不知明年辦世壯運　蔣萬安、侯友宜要拚4萬人來台

「新冠變異株LB.1」傳染力更強！　醫：1族群口罩要戴起來

拜登、川普交鋒！「台灣的辯論鬼才是誰」一票點名他：根本無敵

9萬男友「要她賺到5萬」限時1年內　全場噴：AA了還想怎樣

19歲孝孫失蹤117天…14台人印尼被捕！鹹粥阿嬤憂：會不會是其中1個

詹皇經紀人被爆「警告別隊不要選布朗尼」　球迷反應超酸

快訊／張元植墜崖身亡！　妻子發聲了

飼主幫小黃狗洗澡當洗車　噴壺灑濃密泡沫超專業XD

國際熱門新聞

舞台「忘情抖陰」影片瘋傳　女歌手回應了

魚鷹空中對決直升機　螺旋槳「連斬分屍」

印尼峇里島103外國人涉網路犯罪被捕　台灣籍14人

日本首例電動行李箱無照駕駛　中國女被送辦

玩線上遊戲被嘴砲！他買機票衝網友家鐵鎚爆頭

旅日注意！日本各機場燃油短缺航班驟減

吃「世界最好吃泡麵」山頂卻被弄禿了

即／秘魯「規模7.2強震」夜襲！

川普拜登辯論將登場　選舉專家：大選贏家是他

俄衛星爆炸　國際太空站人員急找掩蔽

以為空姐是男的　她被趕下飛機

性騷男選手遭禁賽！韓19歲滑冰女神：開玩笑

即／秘魯7.2強震「發布海嘯警報」！

印度機場屋頂坍塌1死6傷　多輛車被重壓

更多熱門

相關新聞

CNN最新民調　川普辯論表現大勝拜登

CNN最新民調　川普辯論表現大勝拜登

在美國總統大選27日首場辯論會結束之後，CNN發布最新快速民調結果，在觀看辯論會的已註冊選民之中，有67%的人認為川普表現更好，贏過拜登。

美選辯論　外媒：拜登表現不穩、川普說謊

美選辯論　外媒：拜登表現不穩、川普說謊

是否接受選舉結果？　川普提1條件

是否接受選舉結果？　川普提1條件

拜川辯論8大焦點一次看

拜川辯論8大焦點一次看

美男嗆綁架共和黨候選人　審判前離奇死亡

美男嗆綁架共和黨候選人　審判前離奇死亡

關鍵字：

2024美國總統大選拜登辯論民主黨川普總統北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

幫修陽台換同意書被打臉！網揪「是2個工程」

快訊／36歲張元植墜崖身亡！最後身影曝光

快訊／36歲台灣知名登山家　驚傳白朗峰墜崖250公尺身亡

19歲女大生擔任獅子會會長：看看不一樣的世界

即／曾上綜藝大熱門…高中正妹練機車出車禍命危

寵物店老闆亡　2樓屋主：一樣不簽

《大熱門》高中正妹命危　車禍畫面曝光！

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

台灣很好「但1原因崩潰」　陸人妻不再來！台人點頭

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」

新冠中鏢「一問都是天選之人」　感染原因曝

知名中醫師突發心臟病猝逝！好友醫哀痛證實

女工被垃圾車撞進壓縮箱！翻7000頓垃圾找嘸人

快截止了！「3張千萬發票」沒人領　繳停車費中大獎

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光

更多

最夯影音

更多

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面