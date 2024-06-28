拜川辯論8大焦點一次看　「互酸年齡」經濟問題激烈攻防

▲川普與拜登在8項議題上激烈攻防。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

2024年美國總統大選首場電視辯論會吸引全球關注，CNN整理出8大關鍵焦點，2名候選人在年齡問題上互相抨擊，而選民最關注的經濟問題也發生激烈攻防。

1、年齡

拜登指出，他的對手只比自己年輕幾歲，「能力卻差得多了」，呼籲選民看看自己的政績。作為回應，川普要求拜登接受認知測試，2人接著開始爭論高爾夫球技。

2、社會保障

拜登承諾不會提高年收入低於40萬美元（約新台幣1300萬元）選民的社會保障成本，而要「讓非常富有的人開始支付他們的公平份額」，保持社會保障的穩定性。

3、法庭案件

拜登提及川普「封口費案」被判聯邦刑事重罪罪名成立一事，「這個台上唯一被判犯下重罪的人，就是我現在看著的這個人。」

▼拜登攻擊川普官司纏身一事。（圖／達志影像／美聯社）



4、民主與1月6日國會暴動案

川普否認要為2021年1月6日的國會暴動負責，還稱曾提議動員「1萬名士兵或國民警衛隊」，但被拒絕了。

拜登表示，川普鼓勵人們前往國會山莊，自己卻坐在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）旁觀，「副總統和一些共和黨同事懇求他做點什麼，呼籲停止，結束這一切。相反的，他卻稱呼這些人是美國的偉大愛國者。」

5、移民

在邊境問題方面，拜登抨擊川普的家庭分離政策，並吹噓自己協調達成的2黨邊境協議，儘管該協議最終被參議院否決。川普則是不斷責怪拜登的移民政策導致美國暴力犯罪。

6、外交政策

川普宣稱，拜登的阿富汗撤軍是「我們國家史上最丟臉的一天」，他沒有直接回答，是否支持透過巴勒斯坦國獨立結束加薩戰爭，但稱普丁提出、結束烏俄戰爭的條件「令人無法接受」。

與此同時，拜登吹噓自己提出的協議，不但讓加薩人質獲釋，交換以色列的巴勒斯坦囚犯，還換來「有條件的持續停火」。

▼川普批評拜登年齡問題、邊境與經濟政策等。（圖／達志影像／美聯社）



7、墮胎權



川普表示，如果他當選，不會禁止取得墮胎藥物的管道，並且重申墮胎法規應該交由各州決定的立場。

拜登反擊指出，「羅訴韋德案」被推翻是一件「可怕的事情」，把墮胎權交由各州自行決定，就像是把民權保護措施交給各州。他還反駁了川普提出的「殺嬰」說法。

8、經濟

2名候選人在通貨膨脹問題上互相指責，拜登說川普要為自己接手的經濟狀況負責，川普宣稱拜登接手時美國經濟「幾乎沒有通膨」。川普還說，拜登執政期間的就業成長，都是疫情封鎖後的「反彈」。

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