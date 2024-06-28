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拜登辯論表現不穩、川普說謊！　美大選辯論變互相人身攻擊

▲▼美國總統拜登與前總統川普。（圖／路透）

▲美國2024年總統大選將於11月5日登場，首場大選辯論會由現任總統拜登對上前總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國民主黨籍總統拜登在美東27日第一場大選電視辯論對上共和黨籍前總統川普，時隔4年再次交鋒，但在這場辯論會上，兩人相互進行激烈人身攻擊，拜登表現不穩，川普多次說謊。

美聯社、路透等報導，81歲的拜登與78歲的川普在經濟、墮胎、移民、俄烏戰爭、加薩衝突等多項議題激烈交鋒，試圖扭轉選情。但在辯論會的前半小時，聲音沙啞的拜登給出雜亂無章的回答，甚至在為政府政策辯護時語無倫次，至於川普則是在經濟、墮胎、北約議題上說謊，兩人也互相進行激烈人身攻擊。

白宮2名官員透露拜登其實是感冒了，他也被發現在辯論會上多次清喉嚨與咳嗽，引發多間媒體關注。在辯論會結束之前，部分民主黨人已經公開對拜登的不穩定表現感到擔憂，這恐怕加深選民擔憂，也就是81歲拜登太高齡，無法擔任任期4年美國總統一職。華爾街日報認為，拜登此次表現失敗，說話有時結結巴巴。

與此同時，川普在辯論會上對拜登發起一連串的批評，但當中許多都是競選期間長期重複的老掉牙謊言，包括宣稱贏得2020年總統大選、移民引爆犯罪浪潮、民主黨人支持殺嬰（infanticide）等。

目前川普與拜登兩人雙雙面臨是否適合擔任總統的壓力，拜登的年齡一直被質疑，川普的煽動性言論仍是弱點。在辯論會上，當被問及2021年美國國會暴動事件時，川普拒絕承擔任何責任，聲稱許多無辜的人被逮捕，這一番話隨即引來拜登嘲諷「這傢伙（川普）沒有美國民主意識」。

美國2024年總統大選將於11月5日登場，而這場電視辯論比往年早得多，川普與拜登兩人毫不掩飾對於彼此的不喜歡，辯論會前後都沒有與對方握手致意。

談及這場辯論，現任民主黨籍副總統賀錦麗（Kamala Harris）27日晚間說，美國人民應該注重拜登任內取得的成就，並非在辯論台上的表現，包括創造就業機會等等。
 

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