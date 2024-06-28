是否接受選舉結果？川普提「1條件」　主持人狂追問3次才回答

▲ 當被問及是否會接受選舉結果，川普不斷迴避問題。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登和前任總統川普2024大選首場電視辯論落幕，川普被問及屆時是否會承認選舉結果時，不斷顧左右而言他，似乎有意迴避問題，最後在主持人反覆追問之下才提出條件是「若選舉是公平且合法的」。

《衛報》報導，主持人向2位候選人問道，「你們今晚能夠保證，一旦所有法律挑戰被解決，不管是誰贏，你們都會接受這次選舉結果嗎？你們會稱任何形式的政治暴力都是不可接受的嗎？」

但川普直接跳過第一個問題，對於政治暴力的問題回答，「嗯，不說也是當然的，我當然認為這是完全不可接受的」，接著開始閒聊其他話題，巧妙逃避問題。

主持人又詢問2次後，川普才針對第一題提出條件，「如果這是一場公平、合法且良好的選舉，那我當然會接受，我比任何人都希望如此」。

接著他繼續攻擊拜登執政表現，「要不是看到他做得有多爛，不然我本來不打算參選」，更指責拜登將美國推向第三次世界大戰。

回顧4年前2人首場辯論會最後，當主持人要求他們承諾在選舉結果得到獨立認證前不會自行宣布當選，並敦促支持者保持冷靜時，拜登做出明確承諾，川普卻表示拒絕，反而鼓勵支持者關注民調及監督選舉舞弊。而川普後來在選舉中落敗，但從未承認敗選。且在辯論後結束僅3個多月後，川粉為抗議選舉結果引發2021年1月6日的國會暴動。