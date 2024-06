是否接受選舉結果？川普提「1條件」　主持人狂追問3次才回答

▲ 當被問及是否會接受選舉結果,川普不斷迴避問題。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國總統拜登和前任總統川普2024大選首場電視辯論落幕,川普被問及屆時是否會承認選舉結果時,不斷顧左右而言他,似乎有意迴避問題,最後在主持人反覆追問之下才提出條件是「若選舉是公平且合法的」。

《衛報》報導,主持人向2位候選人問道,「你們今晚能夠保證,一旦所有法律挑戰被解決,不管是誰贏,你們都會接受這次選舉結果嗎?你們會稱任何形式的政治暴力都是不可接受的嗎?」

但川普直接跳過第一個問題,對於政治暴力的問題回答,「嗯,不說也是當然的,我當然認為這是完全不可接受的」,接著開始閒聊其他話題,巧妙逃避問題。

Trump says he will accept the results of this election "if it's a fair, and legal, and a good election - absolutely."#DebateNight #debate #Biden #Trump #DEBAT #Debates2024 pic.twitter.com/haU9ECvUel