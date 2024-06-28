美男嗆綁架共和黨候選人！威脅「開膛剖肚」爆頭　審判前離奇死亡

▲美國30歲男子安德森曾威脅殺害共和黨籍總統提名候選人，最終離奇死在車內。（圖／翻攝自Patch）

記者羅翊宬／綜合報導

美國新罕布夏州一名30歲的男子安德森（Tyler Anderson）去年曾威脅殺害多名共和黨籍總統提名候選人，揚言「開腸剖肚」、「刺穿身體」、「轟掉腦袋」、「姦屍」，最終因此遭到逮捕和起訴。豈料，就在陪審團開始審議罪名之際，卻被警方發現陳屍於停車場的座車內。

根據《紐約郵報》等外媒，30歲男子安德森來自美國新罕布夏州東南部的多佛（Dover，史特拉佛縣縣治），從去年11月起便接連向海莉（Nikki Haley）、拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）克里斯蒂（Chris Christie，前紐澤西州長）等多名共和黨籍總統提名參選人傳送威脅訊息，內容不堪入目。

安德森威脅，他要「刺穿」、「開膛剖肚」一名候選人，並在進行大規模槍擊時，炸掉另一名候選人的頭顱。安德森還被指控，他在某次競選活動中威脅要炸掉另一位候選人的大腦、殺死在場所有人，並進行姦屍。因此，安德森於去年12月中於遭到逮捕。

安德森被逮捕後，被安排至美國新罕布夏州首府康科德地方法院接受審判。法庭文件指出，當地時間25日下午6時25分，陪審團主席告訴法官，「我們對一項起訴書達成一致裁決，但無法達成共識」。26日，陪審團被告知「有事」，必須延後法院該日的審議，當時安德森並未出庭。

26日晚間8時30分，康科德警方接獲舉報，對安德森發出「攔截」請求。聯邦調查局指出，安德森開著一輛日產Leaf轎車，且有攜帶武器的可能。警方花了約一小時在社區、公園、巷弄、停車場尋找安德森，最終在公園車庫找到該輛轎車，並發現疑似是安德森的男子坐在車內一動也不動，最終確認安德森已經死亡。

警方指出，研判車內可能存在著化學藥劑，不過並未發現爆裂物。事後，警方並未公開安德森的死因。