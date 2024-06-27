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觀察／賴清德新國師童子賢鋪陳「核能復辟」　陷左腳踩右腳窘境

▲▼總統賴清德在就職滿月前夕召開「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會，副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵陪同出席。賴總統除宣布將組成三個委員會推動新政，並接受現場媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德在就職滿月前夕召開「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會，宣布將組成三個委員會推動新政。（圖／記者湯興漢攝）

文／陶本和

總統賴清德心中「閣揆首選」和碩董事長童子賢，近來多次針貶國家能源大政，又出任總統府新成立「國家氣候變遷對策委員會」副召集人，宛若「新國師」的姿態；再搭配經濟部長郭智輝一席「核能是乾淨能源」尚猶言在耳，「童郭」宛若賴政府鋪陳「核能復辟」的雙箭頭，劍指民進黨「非核家園」的神主牌，讓綠營陷入左腳踩右腳的窘境。

賴清德心目中行政院長的首選，並非現任行政院長卓榮泰，而是掛名擔任民進黨智庫「新境界文教基金會」副董事長的童子賢。賴清德對童子賢的青睞與重用，可以從童子賢深入參與「國家希望工程」的選舉政見討論，甚至近來還被延攬出任總統府新成立的「國家氣候變遷對策委員會」副召集人看出端倪。

儘管童子賢以家人為由，婉拒進到熱氣沖天的「廚房」料理國政，倒是站在廚房門口指手畫腳，「說了一口好菜」。從外人的視角，尊稱他一聲賴政府的「新國師」應當也不為過。

童子賢在公開場合針貶國家能源大政，開口閉口都在挑戰民進黨「非核家園」的神主牌。他直言「台灣本來可以大舉進步，就是因為把核能廢掉」、「非核家園政策成本高、韌性差、空污多」、「非核家園口號，會讓台灣衰退的可能性非常高」云云。

事實上，除了童子賢，同樣挑戰非核家園的神主牌的還有另一位閣員，正是經濟部長郭智輝。郭智輝在上任部長前，那句「核能是乾淨能源」尚猶言在耳，童子賢、郭智輝的組合，宛若賴清德鋪陳「核能復辟」的雙箭頭，劍指民進黨神主牌「非核家園」。

先試著幫這波核能復辟操作做個解釋，說是在替核三廠機組延役做鋪陳，或許會合理一些。因為，核能相關的基礎設施作為戰備使用，以備不時之需，都還符合賴清德在選前的承諾，認同部分核能留作戰備與緊急應用，建置國家能源韌性。

有關戰備能源的概念，就如同中火雖然以「燃氣」取代「燃煤」，但燃煤的機組仍留戰備使用是類似的。這是考量在戰時，中共包圍台海周邊，共軍若封鎖宮古海峽、巴士海峽兩條生命線，盟軍的天然氣運補出狀況時，尚可透過戰備能源暫時自給自足。

但是話說回來，如果不是為了核能電廠延役、建置國家能源韌性來做鋪陳，那不論是童子賢、郭智輝，還是賴清德政府，都不應該在政策尚未成熟前，就急著帶風向，而應該是向國人說明清楚，既然對核能態度曖昧不明，實際作法、進度與未來規劃到底為何？

進一步舉個例子，倘若賴清德認同童子賢所公開主張核電佔比要有30％，那應該就不是單純核電廠延役的問題了，而是要新建核電廠。那麼此時挑戰就會出現，好比新的核電廠要蓋在哪裡？核廢料要如何處理？哪些縣市願意接受？此外，全球新蓋核電廠有多數是中俄的紅色供應鏈，在現階段世界局勢，呈現威權、民主國家競爭態勢下，台灣在國際間，要如何向民主同盟國家說明？

總體而言，童子賢已經是總統府「國家氣候變遷對策委員會」的副召集人，應當是半個人踏進「廚房」了，在能源政策還未成熟以前，應當克制對外放話、放風向的行為；否則像個自走砲，不會成為真正的國師，只是替賴清德添亂，替賴清德製造民進黨內部的對立，陷入左腳踩右腳的尷尬窘境罷了。

▲台灣玉山科技協會理事長童子賢。（圖／台灣玉山科技協會提供）

▲台灣玉山科技協會理事長童子賢。（圖／台灣玉山科技協會提供）

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