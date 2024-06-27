賴清德拒「首戰即終戰」　陸國防部：粉碎台獨武裝「甕中捉鼈」

▲大陸國防部發言人吳謙 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

日前，黃埔軍校建校百年黨內慶祝活，總統賴清德指出不接受「首戰即終戰」，北京意圖消滅中華民國，並且強調「兩岸互不隸」。對此，大陸國防部發言人吳謙今（27）日指出，最終解決台灣問題，粉碎台獨武裝，解放軍是「甕中捉鱉，手到擒來。」

吳謙首先指出，黃埔軍校是所有中國人的歷史記憶，記載著民族振興的歷史歷程。黃埔精神就是愛國革命的精神。黃埔同學一向有著愛國革命的光榮歷史和優良傳統，是推進祖國統一和民族復興的重要力量。

吳謙表示，「賴清德之流妄圖篡改歷史，分裂國家，並將遭受歷史的審判和法律的嚴懲 。」

他進一步說，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。」一個中國原則是國際社會的普遍共識，無論民進黨怎樣歪曲否認，都改變不了基本事實，割不斷兩岸同胞的血脈親情。

吳謙強調，台獨分裂勢力挑釁一次，我們的反制就推進，這是最終解決台灣問題的遞進與前奏。在粉碎台獨武裝方面，解放軍一向是「甕中捉鱉，手到擒來。」

另，港媒體提問，今年台灣漢光演習取消了大型火力展示項目，轉而盡量貼近戰場實況，有鄉習傳出事美方要求之下，我軍才做出重大改變。

對此，吳謙指出，「民進黨當局每年都上演所謂漢光軍演的戲，演來演去都是做戲，改變不了台獨必亡的結局。」