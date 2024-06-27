太好賺！車手羈押才獲釋又想詐百萬　女報警南投警街頭逮人

記者高堂堯／南投報導

胡姓男子因從事詐騙集團車手工作，落網後遭台中地方法院裁定羈押3個月，不料重獲自由後重操舊業，與誤信社群股票投資廣告的林姓婦人約定面交100萬元，所幸林婦及時警醒報警求助，警方到場埋伏並再度逮捕胡男，依詐欺等罪嫌移送法辦。

▲剛出監的詐騙集團車手重操舊業，二度遭警方逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投警分局指出，日前接獲林姓婦人報案，稱其誤信社群平臺股票投資廣告、加入LINE 好友後，聽從對方成員指示而先被詐取20萬元，對方隨即又要求面交支付100萬元時，林婦才驚覺可能遭騙，因此向警方報案。

南投分局南投派出所所長陳俊宏及半山所長林靖崴率同警力，於26日在雙方約定碰面地點部署埋伏；待胡姓男子與林婦面交時機成熟之際，兩位所長立刻上前左右夾擊、將39歲的胡男逮捕，並查扣詐騙贓款100萬元，全案依詐欺、洗錢防制等罪嫌偵辦，並持續溯源追查相關共犯。

南投分局呼籲民眾，面對各式各樣詐騙手法，務必要提高警覺，落實「1聽、2掛、3查證」的反詐騙三守則，以及「不接、不聽、不點、不傳、不信」的打詐五不口訣，若有相關疑義，可撥打165反詐騙專線或向附近警察機關洽詢，避免遭到詐騙。