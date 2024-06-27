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社會 社會焦點 保障人權

投資170萬全沒了！向家人借62萬再加碼　彰化女與警合作逮車手　　

▲彰化和美警分局逮捕２車手。（圖／警方提供）

▲彰化和美警分局逮捕2車手。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮一名女子，誤信詐團股票假投資圈套，被騙170萬元血本無歸，對方要求再加碼投資面交62萬元，但她身上已經沒錢，只好向家人借錢，這才驚覺遭到詐騙，立即到警局報案，警方將計就計，趁雙方在超商前面交時上前盤查，當場逮捕17歲陳男、21歲許兩車手，並在2人身上搜到從他處收到的近60萬元現金等相關證物，偵訊後移送偵辦。

▲彰化和美警分局逮捕２車手。（圖／警方提供）

和美警分局表示，全案是詐騙集團利用臉書刊登股票假投資廣告，誘騙被害女子加LINE並下載APP操作股票買賣，使女子相信穩賺不賠，投資170萬元後全成一場空，該投資公司還要她再加碼面交62萬元，後續向家人借款時，家人提醒可能遭到詐騙，才與警方聯手趁面交時將車手逮捕，車手身上還搜出現金60萬元及識別證、投資收據、工作手機等相關證物。

▲彰化和美警分局逮捕２車手。（圖／警方提供）

▲車手身上有60萬現金。（圖／警方提供）

和美分局呼籲民眾網路投資廣告陷阱多，如有標榜「高額獲利、穩賺不賠」或是標榜加入投資老師LINE群組可獲得高額獲利等投資廣告必定是詐騙，更勿輕信未曾謀面網友及來路不明的投資管道，遇到疑似詐騙時應撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢。

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