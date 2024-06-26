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社會 社會焦點 保障人權

收押後首度露面！余天女婿今移審新北地院　披頭散髮戴口罩現身

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

資深藝人余天、李亞萍夫婦的女婿陳鑒涉嫌擔任詐團車手頭，負責收取車手繳回的贓款，上繳詐團轉為虛擬貨幣掩飾金流，而其4月在收取款項時當場遭逮，事後遭檢方收押。陳鑒今(25日)與幾名共犯移審新北地院，而這也是他收押後首度露面。

▲▼ 余天女婿陳鑒今移審新北地院 。（圖／記者陳以昇攝）

▲余天女婿陳鑒今移審新北地院。（圖／記者陳以昇攝）

據悉，陳鑒與李姓男子等8名共犯加入「知足常樂」、「上善若水」、「浩子」與「蠍子团队-（控台）」等藏鏡人所屬的詐團，由詐團其他成員以「股市憲哥」或「李老師」、「謝老師」等暱稱，透過通訊軟體散發炒股明牌等訊息，亂槍打鳥引誘網友上鉤。

▲▼ 余天女婿陳鑒今移審新北地院 。（圖／記者陳以昇攝）

待被害者上鉤付錢後，與陳鑒同夥的5名車手便與被害人約在超商、咖啡店碰面，或是直接到府收款，而陳鑒則是擔任第一或第二層的「收水」，負責收取車手繳回的贓款，再上繳詐團轉為虛擬貨幣掩飾金流。

不過，陳鑒4月間在收取款項時，當場就被警方逮捕，而他當時還拿出余天國會助理名片，企圖辯解不可能做違法的事、收來的錢要轉交上游投資股票。全案經檢方複訊後，向法院聲押禁見獲准。

陳鑒5月1日遭到收押後，至今已1個多月，而其與其他共犯昨被新北地檢署起訴涉犯加重詐欺取財、洗錢與《組織犯罪防制條例》等罪嫌，今將首度移審新北地院，而這也是他收押後首度露面。

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