遭投資詐騙「匯款6次終覺醒」　他誘車手面交40萬...警埋伏逮人

▲假投資專員約喝咖啡面交，遭員林警埋伏逮獲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

彰化縣警局員林分局林厝派出所20日接獲民眾報案，稱疑似有詐騙車手欲面交取款，警方獲報後隨即派員至周遭埋伏，見時機成熟上前盤查，當場查獲面交車手李男，並查扣新台幣40萬元、工作識別證、收據、工作手機等相關證物，訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

▲李男假扮投資專員約被害人喝咖啡面交 。（圖／記者唐詠絮翻攝）



警方初步了解，該詐騙集團透過臉書等社群軟體刊載教導投資的貼文，引誘被害人下載投資APP，並教導被害人如何線上操作股票投資，使被害人深信穩賺不賠，先前已成功讓被害人匯款6次。

這次詐騙集團提議讓被害人面交投入高額金錢，並與被害人相約在咖啡廳進行面交掩人耳目，再由李男假扮投資專員，持假工作證與被害人面交取款得逞，當場遭警方查獲，全案訊後將李嫌依詐欺及洗錢防制法，移送彰化地方檢察署偵辦。

▲員警當場查獲車手李男（左二） 。（圖／記者唐詠絮翻攝）



員林分局長吳詠傑表示，詐騙集團近日來常假借知名理財專家、企業家、演藝人員之名義，於網路上刊載假投資訊息，讓民眾相信「穩賺不賠」、「保證獲利」，初期可能讓被害人順利出金，再以話術使被害人投入鉅額，讓被害人血本無歸，在此呼籲，若有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢。

▲警方查扣新台幣40萬元、工作識別證、收據、工作手機等證物。（圖／記者唐詠絮翻攝）