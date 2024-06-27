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嘉義福容voco酒店正式開幕　蔡英文、蘇貞昌出席剪綵

▲▼ 嘉義101的「嘉義福容voco酒店」正式開幕 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義101的「嘉義福容voco酒店」正式開幕，前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌及嘉義縣市長黃敏惠、翁章梁等貴客雲集出席剪綵。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

從取得產權、規劃興建、再到試營運，前後歷時十年，由爛尾樓變身嘉義101的「嘉義福容voco酒店」在27日舉行開幕典禮，麗寶集團吳寶田董事長，前總統蔡英文、前行政院院長蘇貞昌，嘉義市長黃敏惠、縣長翁章梁、雲林縣前縣長張榮味、立委王美惠、許智傑、嘉義市議長陳姿妏、嘉義縣副議長陳怡岳、嘉縣前議長蕭登標、前立委陳明文、內政部前部長李鴻源、前台北縣長周錫偉等藍綠政壇要角齊聚以及洲際酒店集團代表陳智威總監出席剪綵。

▲▼ 嘉義101的「嘉義福容voco酒店」正式開幕 。（圖／記者翁伊森攝）

麗寶集團吳寶田董事長表示，感謝黃敏惠市長與市府團隊的支持，一起探討雲嘉地區發展，經過長期規劃投資，終於看到初步成果。「嘉義福容voco酒店」，這不只是一棟飯店，也是麗寶重要里程碑，經過10幾年規劃興建，以雲嘉南地區新地標之姿與大家見面，這也是福容大飯店與首次與國際品牌合作，打造洲際酒店集團旗下的台灣第一間全新品牌飯店。

▲▼ 嘉義101的「嘉義福容voco酒店」正式開幕 。（圖／記者翁伊森攝）

▲麗寶集團吳寶田董事長 。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠表示，嘉義福容voco酒店開幕的今天也是雲嘉南地區、更是台灣重要的里程碑，特別感謝麗寶集團吳寶田董事長，首次與跨國酒店集團IHG洲際酒店集團合作，全台第一家就選在嘉義市，引進voco這麼年輕又有質感的品牌。更重要的是，10多年前便看好嘉義市的觀光旅遊潛力，把這棟荒廢已久、一直蓋不起來的嘉南摩天大樓，打造成為嘉義市新地標，也被不少市民朋友喻為「嘉義101」。從動工、試燈到吊掛招牌等都備受關注，網路討論熱度居高不下，加上7月阿里山林業鐵路將恢復全線通車，相信一定更能帶動嘉義地區的觀光旅遊。這是最好的指標、最好的團隊，讓嘉義的人情味用心款待您。

▲▼ 嘉義101的「嘉義福容voco酒店」正式開幕 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市長黃敏惠。（圖／記者翁伊森攝）

前總統蔡英文說，嘉義福容voco酒店開幕是重要里程碑。近年嘉義市在市府用心規劃帶領下，有亮眼表現，相信觀光將持續發展。嘉義福容voco酒店有「嘉義101」美稱，附近有嘉義市立美術館、新嘉大昆蟲館、森林之歌等景點，天氣好時可遠眺阿里山，相信待7月林鐵全線通車後，能串聯嘉義縣市美景，為城市帶來更多觀光人潮。

▲▼ 嘉義101的「嘉義福容voco酒店」正式開幕 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣長翁章梁。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義福容voco酒店共有地上34層、地下5層，房間數有369間，於113年2月取得合法旅館登記證。1樓大廳除提供桌椅供旅客休憩，並設有咖啡廳，2樓田園西餐廳為自助式buffet，為房客入住用餐主要空間。3樓宴會廳是最多可分4廳、最多可提供50桌的宴會場所，7樓的休閒設施設有健身房、游泳池、SPA池及兒童遊戲室，16樓至29樓為標準客房。30樓為商務樓層，且設有商務中心和會議室，方便商務客人使用。31樓為親子主題房，32樓福粵樓中式餐廳，提供多個包廂，旁邊「JOIN'S Café＆Bistro」空中酒吧，除可觀看體育賽事外，最大亮點是，居高臨下的高空觀景台，走在大面積的透明強化玻璃步道，可以眺望嘉義市日夜美景。

▲▼ 嘉義101的「嘉義福容voco酒店」正式開幕 。（圖／記者翁伊森攝）
 

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