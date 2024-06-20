「寶雅」進駐東森廣場北車地下街！早鳥禮、抽福袋好康送不停

▲連鎖美妝通路「寶雅POYA Beauty」進駐東森廣場台北車站Ｋ區地下街，將在6/22(六)盛大開幕。（圖／東森購物提供）



消費中心／綜合報導

連鎖美妝通路「寶雅POYA Beauty」進駐東森廣場台北車站Ｋ區地下街，「寶雅台北北車店」將在6/22(六)11:00盛大開幕，今天6/20(四)一開放試營運，就立即吸引不少逛街人潮，開幕期間好康大放送，除了有「早安！截角禮」活動外，還有50元玩美福袋抽獎、滿額贈好禮以及限時換購等多項活動，滿滿的驚喜與好康等著大家！

▲▼今天6/20(四)一開放試營運，就立即吸引不少逛街人潮。（圖／東森購物提供）



寶雅台北北車店在開幕期間，提供一系列優惠和贈品，6/22(六)、6/23(日)前來參加開幕的早鳥顧客，可以獲得百元折價券，讓早起的顧客享受特別禮遇，另外，凡是消費滿500元的顧客，將可獲得50元折價券，每增加100元的消費額外再送50元折價券。不僅如此，單筆消費滿299元的顧客，還能免費兌換限量的「樂一通/湯姆貓與傑利鼠獨家商品」，數量有限，先到先得。

▲▼寶雅台北北車店6/22(六)開幕大放送，單筆消費滿299元的顧客，還能免費兌換限量的「樂一通/湯姆貓與傑利鼠獨家商品」。（圖／寶雅提供）



為了讓顧客享受更多優惠，寶雅特別推出限時換購活動。6/22(六)下午2點，當日單筆消費滿99元並加1元，即可獲得「立得清酒精擦溼巾90抽」；次日，6/23(日)下午2點，同樣的消費條件加1元，則可換購「澳寶一分鐘焗油升級版300ml深層護理」，限量商品提供給顧客超值優惠，限時換購活動超值好康千萬不要機過！

▲為了讓顧客享受更多優惠，寶雅特別推出限時換購活動，超值好康千萬不要錯過。



東森廣場台北車站位於台鐵、高鐵、台北捷運及機場捷運的交會處，交通便利，購物環境優越，並為國際旅客提供「退稅」服務，寶雅的進駐，將進一步提升東森廣場的吸引力，為消費者帶來更多元化且高品質的美妝購物體驗。除了寶雅開幕之外，6/30(日)還有7-11統一超商、荖子鍋及魔梳工坊也將在東森廣場台北車站地下街開幕，提供更多元化便利的購物選擇。