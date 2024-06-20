　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「寶雅」進駐東森廣場北車地下街！早鳥禮、抽福袋好康送不停

▲寶雅進駐東森廣場台北車站Ｋ區地下街。（圖／東森購物提供）

▲連鎖美妝通路「寶雅POYA Beauty」進駐東森廣場台北車站Ｋ區地下街，將在6/22(六)盛大開幕。（圖／東森購物提供）

消費中心／綜合報導

連鎖美妝通路「寶雅POYA Beauty」進駐東森廣場台北車站Ｋ區地下街，「寶雅台北北車店」將在6/22(六)11:00盛大開幕，今天6/20(四)一開放試營運，就立即吸引不少逛街人潮，開幕期間好康大放送，除了有「早安！截角禮」活動外，還有50元玩美福袋抽獎、滿額贈好禮以及限時換購等多項活動，滿滿的驚喜與好康等著大家！

▲寶雅進駐東森廣場台北車站Ｋ區地下街。（圖／東森購物提供）

▲▼今天6/20(四)一開放試營運，就立即吸引不少逛街人潮。（圖／東森購物提供）

▲寶雅進駐東森廣場台北車站Ｋ區地下街。（圖／東森購物提供）

寶雅台北北車店在開幕期間，提供一系列優惠和贈品，6/22(六)、6/23(日)前來參加開幕的早鳥顧客，可以獲得百元折價券，讓早起的顧客享受特別禮遇，另外，凡是消費滿500元的顧客，將可獲得50元折價券，每增加100元的消費額外再送50元折價券。不僅如此，單筆消費滿299元的顧客，還能免費兌換限量的「樂一通/湯姆貓與傑利鼠獨家商品」，數量有限，先到先得。

▲寶雅進駐東森廣場台北車站Ｋ區地下街。（圖／東森購物提供）

▲▼寶雅台北北車店6/22(六)開幕大放送，單筆消費滿299元的顧客，還能免費兌換限量的「樂一通/湯姆貓與傑利鼠獨家商品」。（圖／寶雅提供）

▲寶雅進駐東森廣場台北車站Ｋ區地下街。（圖／東森購物提供）

為了讓顧客享受更多優惠，寶雅特別推出限時換購活動。6/22(六)下午2點，當日單筆消費滿99元並加1元，即可獲得「立得清酒精擦溼巾90抽」；次日，6/23(日)下午2點，同樣的消費條件加1元，則可換購「澳寶一分鐘焗油升級版300ml深層護理」，限量商品提供給顧客超值優惠，限時換購活動超值好康千萬不要機過！

▲寶雅進駐東森廣場台北車站Ｋ區地下街。（圖／東森購物提供）

▲為了讓顧客享受更多優惠，寶雅特別推出限時換購活動，超值好康千萬不要錯過。

東森廣場台北車站位於台鐵、高鐵、台北捷運及機場捷運的交會處，交通便利，購物環境優越，並為國際旅客提供「退稅」服務，寶雅的進駐，將進一步提升東森廣場的吸引力，為消費者帶來更多元化且高品質的美妝購物體驗。除了寶雅開幕之外，6/30(日)還有7-11統一超商、荖子鍋及魔梳工坊也將在東森廣場台北車站地下街開幕，提供更多元化便利的購物選擇。

ET快訊
首度露面！中捷受傷高中生曝不逃跑原因　再謝英勇「許瑞哥哥」
9年前帶陳妍希「墓園祭祖熱吻」遭批！　陳曉昔護愛：我奶奶想看
快訊／雨勢升級！15縣市豪大雨特報
新北男離奇卡岩縫2天　被尋獲已死亡
快訊／彰化家具廠大火！恐怖黑煙猛竄遠處可見
孫安佐經紀人4年前被退學　陽明交大說話了
北韓3男3女高中生「開性愛趴」！　公共澡堂變淫窟
快訊／大雷雨轟3縣市　最新警戒區曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全家搖搖茶吧「2款新品」！果茶加粉角、寒天爽喝　限時只要49元

「寶雅」進駐東森廣場北車地下街！早鳥禮、抽福袋好康送不停

超商宣布徵才！每年調整起薪　儲備幹部有望拿百萬年薪

夏季女人老超快！這個「原因」促老化鬆弛失去彈性　狠老10歲

7-11限定開賣！8款「三麗鷗畢業花束」來了　每款都戴畢業帽超Q

限時3天！超商咖啡、茶飲、霜淇淋「通通買2送1」

吃貨看過來！全台各地特產美食「一個地方就能買齊」跟著寶島特產達人買透透

Panasonic新型態「減法設計」電鬍刀　療癒手感、精品外觀必須收！

賣場消暑優惠懶人包！冰品、涼感商品「買1送1」　家電也下殺

韓妞曬戰利品竟有「靠得住涼感棉」！旅韓網紅大推：台灣之光

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

混血啦啦隊聽健康操超無助　嘟嘴滿頭問號...即興螃蟹舞

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人

基隆公車「逼讓座」　正義女挺學生槓阿伯

王柏傑酒駕狂道歉「北影撤個人影片」　震驚「前一晚喝的」謝欣穎連坐受罰

全家搖搖茶吧「2款新品」！果茶加粉角、寒天爽喝　限時只要49元

「寶雅」進駐東森廣場北車地下街！早鳥禮、抽福袋好康送不停

超商宣布徵才！每年調整起薪　儲備幹部有望拿百萬年薪

夏季女人老超快！這個「原因」促老化鬆弛失去彈性　狠老10歲

7-11限定開賣！8款「三麗鷗畢業花束」來了　每款都戴畢業帽超Q

限時3天！超商咖啡、茶飲、霜淇淋「通通買2送1」

吃貨看過來！全台各地特產美食「一個地方就能買齊」跟著寶島特產達人買透透

Panasonic新型態「減法設計」電鬍刀　療癒手感、精品外觀必須收！

賣場消暑優惠懶人包！冰品、涼感商品「買1送1」　家電也下殺

韓妞曬戰利品竟有「靠得住涼感棉」！旅韓網紅大推：台灣之光

河南「旱情」延續多天　專家警告：極端高溫恐來得更早更久

賴慧如被爆「開百桌宴客」首發聲！　鬆口婚禮時間甜喊：期待

新境外專班招2323名外籍生！理工半導體夯　學者：有助大學排名

麥加朝聖遇高溫「逾900死」上千人失蹤！　家屬急尋親人下落

女友起床「1聲音」他緩緩升起...被擊爆！全場虧：很快打回原形

空拍畫面曝！鹿港千坪家具廠全面燃燒　火煙沖天鐵皮屋頂全塌

全家搖搖茶吧「2款新品」！果茶加粉角、寒天爽喝　限時只要49元

全球「幸福城市指數」高雄排名64！陳其邁：加速轉型力道

「夏至」來了！「5生肖」連旺16天　這類人走到哪旺到哪

林美秀大病初癒「像做第二次月子」　住院照樣心繫MV進度

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

消費熱門新聞

必勝客13吋大比薩下殺199元爽吃8天

漢堡王「華堡免費送」只有今天

衛生紙買一送三、泡麵&冰品等特惠！全家6/19起5天大促銷

韓妞曬戰利品竟有靠得住涼感棉

日製掌上型電鬍刀療癒手感必須收

吃貨看過來！全台特產美食「一個地方」就能買齊」

7-11限定開賣「三麗鷗畢業花束」有8款

全聯獨家森永夾心冰淇淋限量開賣

夏季女人這原因老化鬆弛失去彈性

好市多「新AI技術電動牙刷」折扣比黑五還深！網友：旗艦機外面要破萬

限時3天！超商咖啡、茶飲、霜淇淋「買2送1」

方文琳「弱女子」變身「運動咖」

超商徵才！儲備幹部年薪挑戰百萬

SUBWAY「能量沙拉」首度開賣！

更多熱門

相關新聞

疫後人氣回流　日月潭力麗溫德姆酒店開幕

疫後人氣回流　日月潭力麗溫德姆酒店開幕

日月潭畔最新飯店「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」經過長達10年醞釀、試營運後，18日於伊達邵碼頭商圈正式開幕；日月潭國家風景區管理處指出，整體遊客人數在疫後由300多萬人次回升到去年的約500萬人次、國旅和國際客源皆有復甦之勢，期盼新建5星級國際級酒店能吸引更多人氣回流、帶來更旺盛的商機。

捐血文化深入東森集團！5年累積捐1622袋熱血

捐血文化深入東森集團！5年累積捐1622袋熱血

賈靜雯穿BV洋裝自封安全的性感

賈靜雯穿BV洋裝自封安全的性感

林百貨再開幕10週年

林百貨再開幕10週年

不再只有百貨公司！　巨型粉紅招牌降臨七期

不再只有百貨公司！　巨型粉紅招牌降臨七期

關鍵字：

寶雅東森廣場台北車站美妝開幕

讀者迴響

熱門新聞

即／苗栗千葉火鍋凌晨火警　中午復燃

孫安佐狂登媒體版面又改名了！交保意外曝光「真實姓名」

娃娃機店脫到剩襪子　男女情慾流動全被拍

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」

孫安佐比1手勢對記者領域展開　笑著走出地檢署

空拍慘照曝！苗栗千葉火鍋400坪店面燒成廢墟

00940配息要來了！　7月重量級ETF除息秀蓄勢待發

唐治平突下跪！　不爽被逼認屍：說了800次那不是我媽

唐治平下跪畫面曝！拒認母屍求工作機會

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！

幸福堂老闆違停衝突　推擠兒摔地

佛門住持破戒！約女直播主開房淪性愛片主角

國小生「腳上鞋子4萬5」他愣呆！全場炸鍋

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

LINE「6款免費貼圖爆載」！小小兵、醜白兔

更多

最夯影音

更多

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面