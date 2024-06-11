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林百貨再開幕10週年　台南400‧璀璨新「10」代

▲台南市文化局委託經營的林百貨，特別選在「台南400」與「再開幕10週年」的熱鬧時刻，與南台科技大學、冠禾創意設計合作嶄新的大型戶外裝置藝術，量身打造璀璨摩登五棧樓的閃耀四芒星。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市文化局委託經營的林百貨，特別選在「台南400」與「再開幕10週年」的熱鬧時刻，與南台科技大學、冠禾創意設計合作嶄新的大型戶外裝置藝術，量身打造璀璨摩登五棧樓的閃耀四芒星。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南市文化局委託經營的林百貨，自2014年再開幕10周年以來，不僅是台南人談論的話題，也凝聚了在地台南人的情感，更點出台南悠長的歷史文化。

林百貨繼設置大型椪餅裝置藝術之後，特別選在「台南400」與「再開幕10週年」的熱鬧時刻，與南台科技大學、冠禾創意設計合作嶄新的大型戶外裝置藝術，量身打造璀璨摩登五棧樓的閃耀四芒星，讓古蹟也能有煥然一「星」的感受。

▲台南市文化局委託經營的林百貨，特別選在「台南400」與「再開幕10週年」的熱鬧時刻，與南台科技大學、冠禾創意設計合作嶄新的大型戶外裝置藝術，量身打造璀璨摩登五棧樓的閃耀四芒星。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市文化局委託經營的林百貨，特別選在「台南400」與「再開幕10週年」的熱鬧時刻，與南台科技大學、冠禾創意設計合作嶄新的大型戶外裝置藝術，量身打造璀璨摩登五棧樓的閃耀四芒星。（圖／記者林東良翻攝，下同）

副市長葉澤山表示，林百貨於1932年開幕，是台南人口中俗稱的「五棧樓仔」，雖因戰爭而黯淡，後經整修於2014年再開幕，成為第一間以文創定位的百貨公司，至今邁入十周年，開幕迄今已超過100萬人次造訪，創造11億元營業收入，館內自有商品有80％是與台南在地店家（如舊來發、連得堂、振發、合成帆布、廣富號等）合作開發，將林百貨從「歷史台南」走向「文化台南」，讓林百貨成為台南地標、國際知名景點。

▲台南市文化局委託經營的林百貨，特別選在「台南400」與「再開幕10週年」的熱鬧時刻，與南台科技大學、冠禾創意設計合作嶄新的大型戶外裝置藝術，量身打造璀璨摩登五棧樓的閃耀四芒星。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林百貨表示，一直以來都以不同角度推廣台南，讓更多到訪的遊客認識台南這座城市的多元樣貌，繼大型椪餅裝置藝術之後，林百貨特別選在「台南400」與「再開幕十週年」的熱鬧時刻，邀請南台科技大學創新產品設計系—王文雄副教授、冠禾創意設計—李冠毅總監，合作嶄新的大型戶外藝術裝置。

王文雄副教授專長為工藝產業及文創設計及策展規劃，李冠毅總監則擅長挑戰並融合多種媒材，以細膩工法呈現出獨特作品。這次與林百貨的合作，就是從「台南400」出發，結合林百貨的歷史標的，展現台南在1932年開始與世界接軌的繁華，輕盈飄動的四芒星搭配摩登五棧樓所帶來的新潮感受，就像92年前的台南人看見了新奇的世界一般；鮮豔閃亮的璀璨四芒星，不僅是純台灣製造，更特別以黃金比例打造，與珍貴的歷史古蹟兩相輝映。

▲台南市文化局委託經營的林百貨，特別選在「台南400」與「再開幕10週年」的熱鬧時刻，與南台科技大學、冠禾創意設計合作嶄新的大型戶外裝置藝術，量身打造璀璨摩登五棧樓的閃耀四芒星。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這些閃耀的四芒星輕盈飄動於存在感極強的古蹟裡，也突破林百貨這幢建築既有的色彩與框架。期待所有來到台南的遊客們都將能夠隨著星光穿越時空，同時感受1932年的末廣町熱鬧氣氛，以及與2024年的現代台南榮耀光輝。

林百貨特別邀請台南國高中的熱舞社學生們，穿上櫃姐制服與音樂一起舞動，將於6月的周末快閃台南各地特色景點，並於29日回到林百貨！想回味林百貨年代的《跳舞時代》嗎？想重溫經典老歌《年輕不要留白》嗎？來與林百貨一起搖擺，熱鬧一夏！

▲台南市文化局委託經營的林百貨，特別選在「台南400」與「再開幕10週年」的熱鬧時刻，與南台科技大學、冠禾創意設計合作嶄新的大型戶外裝置藝術，量身打造璀璨摩登五棧樓的閃耀四芒星。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了好玩的，林百貨邀請重磅講者、行政院文化獎得主——傅朝卿教授，於6月22日下午來場跨界的文化講座。將從五棧樓的日治時期古蹟出發，談談摩登城市與建築，和大家一起築起台南的歷史。古蹟何其多，快來跟著行家走，帶回滿滿收穫！為了迎接璀璨新10代，林百貨未來也將推出特色禮盒，敬請期待！

▲台南市文化局委託經營的林百貨，特別選在「台南400」與「再開幕10週年」的熱鬧時刻，與南台科技大學、冠禾創意設計合作嶄新的大型戶外裝置藝術，量身打造璀璨摩登五棧樓的閃耀四芒星。（圖／記者林東良翻攝，下同）

身在歷史的長河中，林百貨曾經因戰爭而沒落，成為只存在於老一輩台南人心中的記憶。2014年，林百貨的再開幕引起大家的關注，更重新讓這幢建築找回原有的風貌。此次於林百貨4樓林聚點藝文空間展出《10年精華10分感謝》再開幕十週年回顧展，透過各種不同角度來回顧這10年一路走來的各種精彩。不管是摩登大遊行還是文化小旅行，不論是靜態合作展覽還是動態各界合作，林百貨能再次閃閃發亮，展露出這座建築既有的耀眼光芒，這一切有努力，更有滿滿的感謝！

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