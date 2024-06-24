好康多！2024桃園蓮花季6／29開幕　送限量紀念品+農遊券

▲「2024桃園蓮花季」活動期間，每週都有精彩活動。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局今日表示，「2024桃園蓮花季」將於6/29至8/4在觀音區蓮花園休閒農業區登場，29日下午4時舉辦開幕演唱會，邀請三金歌王殷正洋及MVP迷霧森林樂團、國民女神于台煙等歌星熱情開唱，參加開幕活動送限量400組的蓮花季紀念品及50元農遊券，現場還有準備蓮蓬茶供民眾飲用，籲請遊客攜帶環保杯參加。

市府農業局指出，「2024桃園蓮花季」活動期間，每週都有精彩活動，預計於開幕當週現場蓮花將會開放4至5成！今年以「蓮愛-花現觀音 幸福相蓮」為主軸，打造四座「愛情主題」打卡裝置藝術，結合在地農場、觀光蓮園推出各式農事體驗，邀請民眾來到桃園蓮花季共度今夏。

首週活動在6月29日下午4時舉辦開幕演唱會，6月30日觀音農會為推廣在地優質西瓜，於活動主會場舉辦「113年桃園市瓜王爭霸戰&超級大南瓜-評鑑品嚐頒獎活動」，現場還會提供參賽西瓜供民眾品嘗，讓大家在炎炎夏日都能沁涼一夏！

「2024桃園蓮花季-蓮愛」好看、好吃又好玩，週週由不同局處規劃精彩實體活動，不止如此，線上也有好康活動，只要來2024桃園蓮花季拍攝美照，追蹤官方IG帳號，上傳美照至個人IG設定為公開，於並於內文標記 #2024桃園蓮花季 @taoyuanlotus，就有機會獲得「摺疊收納手推車」兩組。

提醒自行開車前往的民眾可將車輛停放在金華路公埤旁的停車場，6/29-8/25逢假日皆有免費區內接駁車可搭乘至各農場遊玩與賞花，接駁車時間為上午9:00-下午 17:00於主會場站發車，每60分鐘一班，歡迎遊客多加利用。

詳細活動資訊歡迎上蓮花園休閒農業區臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/lotus.guanyin/?locale=zh_TW)查詢。