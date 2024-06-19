疫後國內外人氣回流　日月潭力麗溫德姆酒店開幕

▲日月潭力麗溫德姆溫泉酒店於日月潭伊達邵商圈全新開幕。（圖／日月潭力麗溫德姆溫泉酒店提供）

記者高堂堯／南投報導

日月潭畔最新飯店「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」經過長達10年醞釀、試營運後，18日於伊達邵碼頭商圈正式開幕；日月潭國家風景區管理處指出，整體遊客人數在疫後由300多萬人次回升到去年的約500萬人次、國旅和國際客源皆有復甦之勢，期盼新建5星級國際級酒店能吸引更多人氣回流、帶來更旺盛的商機。

開幕剪綵儀式昨天舉行，業者邀請在地原民邵族長老「先生媽」進行傳統祈福儀式，向大地和祖靈祈求酒店、社區平安共存共榮，並由酒店執行董事郭濟綱進行飯店業開幕傳統的「丟鑰匙」秀，將酒店大門打開並接受全體員工的掌聲歡呼、宣告上路營運；力麗觀光開發公司董事長蔡宗易、南投副縣長王瑞德、日月潭國家風景區管理處長柯建興等人都出席見證。

▲▼眾多來賓共同剪綵、酒店執行董事郭濟綱上演「丟鑰匙」秀。（圖／記者高堂堯攝）

蔡宗易接受媒體聯訪表示，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店為力麗集團聯手全球前5大、擁有9000多家飯店和1億多會員的美國溫德姆酒店集團打造，希望能把全世界的會員都帶來台灣最佳風景區之一的日月潭旅遊、做國民外交；蔡宗易感慨說道，酒店從規劃到開幕已過10年，在興建期間不幸遭遇COVID-19疫情，導致缺工缺料、成本大漲等逆境，所幸在董事會和股東們全力支持下，才能度過難關、開花結果。

▲▼邵族長老「先生媽」進行祈福儀式。（圖／記者高堂堯攝）

酒店總經理芮懷民透露，興建工程花費逾40億元，希望掌握國旅復甦、國際旅客回流的商機；蔡宗易也對在地邵族的支持表達感謝，指13層酒店大樓的外觀、配色和房間即與日月潭水波漣漪的意象，以及邵族傳統圖騰「邵織紋」相結合，進到大廳還有「魚簍」的大型裝置藝術設計，除為日月潭地區的新亮點，每間客房內皆有碳酸氫鈉溫泉湯池，提供舒適奢華的住宿體驗。

▲位於13樓的行政貴賓套房。（圖／記者高堂堯攝）

柯建興接受媒體採訪時表示，日月潭風景區過去幾年受COVID-19疫情影響，遊客量曾跌至300多萬人次，不過隨疫情解封、潭區人氣也逐漸回溫，去年已回升至約500萬人次，對於又有全新國際級酒店開幕表示樂見其成，希望未來能吸引更多國際遊客來台。