收容人鬧房！屏東看守所科員突倒地...2天後不治　今告別式

▲矯正署長周輝煌（右1）親率屏東地區機關首長及同仁至屏東看守所鍾姓科員靈前弔唁。（圖／矯正署提供）

記者吳銘峯／台北報導

屏東看守所鍾姓科員，日前在所內執勤時處理收容人暴力違規事件，突然身體不適送醫，2天後仍不幸離世。家屬在27日舉行告別式，矯正署長周輝煌帶隊前往悼念，稱鍾姓科員「戒護勤務圓滿結束，一生奉獻矯正教化，足資全體同仁無限緬懷」。

據了解，60歲的鍾姓科員15日執勤時，傍晚6點多，有收容人違規、踢舍門，還拿椅子甩門。鍾男隨即前往處理，但處理過程中，鍾男突然身體不適，昏迷倒地。所方緊急叫救護車將鍾男送醫急救，結果17日下午，鍾男仍不幸離世。

對於鍾男離世，矯正屬上下均感惋惜，矯正署指出，鍾男自1997年即投身矯正志業，任職27餘年均從事第一線戒護收容人之高壓危險工作，卻仍不畏艱難堅守崗位，表現傑出、優異，曾於2018年獲頒法務獎牌表揚。矯正署特別強調，本次鍾姓科員亦克盡己職完成勤務，使違規事件未再擴大，精神為人永懷!

鍾男家屬於27日上午，在屏東市立殯儀館舉行告別奠禮，法務部長鄭銘謙特別指示矯正署長周輝煌，必須慎重處理；因此周輝煌一早就率領屏東地區矯正機關首長與所方同仁到場，逐一慰問遺眷，表達法務部的關懷及哀悼之意。

奠禮過程莊重、圓滿，在出席人員紛紛致上最敬禮下，目送大體扶柩火化。矯正署強調，機關以照護同仁為首務核心價值，將全力協助爭取從優撫卹，並持續關心家屬生活，未來也將強化矯正機關維安設備，提升職員待遇保障，保護每位出勤同仁生命安全。

▼矯正署長周輝煌慰問鍾姓科員家屬。（圖／矯正署提供）