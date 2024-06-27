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收容人鬧房！屏東看守所科員突倒地...2天後不治　今告別式

▲▼矯正署長周輝煌親率屏東地區機關首長及同仁至屏東看守所鍾姓科員靈前弔唁。（圖／矯正署提供）

▲矯正署長周輝煌（右1）親率屏東地區機關首長及同仁至屏東看守所鍾姓科員靈前弔唁。（圖／矯正署提供）

記者吳銘峯／台北報導

屏東看守所鍾姓科員，日前在所內執勤時處理收容人暴力違規事件，突然身體不適送醫，2天後仍不幸離世。家屬在27日舉行告別式，矯正署長周輝煌帶隊前往悼念，稱鍾姓科員「戒護勤務圓滿結束，一生奉獻矯正教化，足資全體同仁無限緬懷」。

據了解，60歲的鍾姓科員15日執勤時，傍晚6點多，有收容人違規、踢舍門，還拿椅子甩門。鍾男隨即前往處理，但處理過程中，鍾男突然身體不適，昏迷倒地。所方緊急叫救護車將鍾男送醫急救，結果17日下午，鍾男仍不幸離世。

對於鍾男離世，矯正屬上下均感惋惜，矯正署指出，鍾男自1997年即投身矯正志業，任職27餘年均從事第一線戒護收容人之高壓危險工作，卻仍不畏艱難堅守崗位，表現傑出、優異，曾於2018年獲頒法務獎牌表揚。矯正署特別強調，本次鍾姓科員亦克盡己職完成勤務，使違規事件未再擴大，精神為人永懷!

鍾男家屬於27日上午，在屏東市立殯儀館舉行告別奠禮，法務部長鄭銘謙特別指示矯正署長周輝煌，必須慎重處理；因此周輝煌一早就率領屏東地區矯正機關首長與所方同仁到場，逐一慰問遺眷，表達法務部的關懷及哀悼之意。

奠禮過程莊重、圓滿，在出席人員紛紛致上最敬禮下，目送大體扶柩火化。矯正署強調，機關以照護同仁為首務核心價值，將全力協助爭取從優撫卹，並持續關心家屬生活，未來也將強化矯正機關維安設備，提升職員待遇保障，保護每位出勤同仁生命安全。

▼矯正署長周輝煌慰問鍾姓科員家屬。（圖／矯正署提供）

▲▼矯正署長周輝煌親率屏東地區機關首長及同仁至屏東看守所鍾姓科員靈前弔唁。（圖／矯正署提供）

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