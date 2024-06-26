爭法拍屋！蘋果西打前總經理「挖竹子拆屋頂」　判刑7月須入獄

▲大西洋飲料公司前總經理孫幼英，因犯下毀損案件，遭判刑定讞。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

知名飲料「蘋果西打」製造商大西洋飲料公司，公司前總經理孫幼英捲入掏空案件，一度遭重判9年半，目前案件仍在更審中。她另外還涉及一起毀損案件，整地時拆毀他人所有的農作物、手打井、屋頂等物，最高法院將她判刑7月定讞，將入獄執行。

孫幼英出身百貨業，最後因緣際會下，以手下多個公司交叉持股的方式，入主大西洋飲料公司。不過公司2018、2019年間先爆發「內有懸浮物」的食安危機，之後又爆發掏空案，孫女也因此遭羈押近1年才獲交保。

其中食安問題部分，孫女最後遭判刑6月、得易科罰金18萬元定讞。至於掏空公司部分，檢方認為孫女為了要解決她擔任負責人的下游公司「國信食品」、「旭順食品」的財務問題，涉嫌利用買賣土地及借款等方式，還以假發票交易侵占公款，造成公司8億多元損害，因此提起公訴。孫女一二審均遭判刑9年6月，目前案件撤銷發回於高等法院更審中。

至於本案為她另外犯下的案件，判決指出，她2015年10月間透過法拍買下台北市大安區一筆土地，持分192分之1。而當地的大安區公所曾於2020年間，兩度以掛號信通知孫女，該土地上另有他人承租，出租人異動等等事件，所以孫女應該知道該筆土地上另有他人合法使用中。但孫女於2021年11月間，兩度雇用人員與機具進入這片土地，剷除其上所種植之香草、竹林等農作物及手打井，也拆除其中一間房屋之屋頂。所有人提告後，孫女被以毀損罪嫌提起公訴。

一審法院將孫女判刑8月，案件上訴後，二審改判有期徒刑7月。全案再上訴，最高法院審理後，26日駁回上訴定讞，由於不能易科罰金，孫女須入獄服刑。