民進黨立院黨團3長聲請釋憲　柯建銘：憲法已在滴血用葉克膜

▲民進黨團立院三長總召柯建銘（中）、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄、立委鍾佳濱、沈伯洋到司法院憲法法庭遞狀，就國會改革法案聲請釋憲。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

針對國會改革相關案件，民進黨立院黨團決定聲請憲法法庭釋憲，上午由立院三長到司法院遞交釋憲聲請書。其中總召柯建銘說，這是嚴肅的時刻，我國憲法已經在滴血，在施用葉克膜了，必須要搶救憲法；期待司法院的釋憲，最後能撥雲見日。

民進黨立院黨團提出的釋憲聲請，26日上午由總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄，以及2名立委鍾佳濱、沈柏洋，並2位委任律師陳一銘、陳鵬光，一起到司法院憲法法庭遞狀提出聲請。

柯建銘遞狀時指出：「今天是以是嚴肅的心情來提出。總統、行政院、立院黨團、監察院四個單位共同提出。這是歷史的第一次，也希望是歷史的最後一次。」「民進黨黨團拉弓已滿，首發射箭。捍衛憲政體制，維護民主法治，但實質上是搶救憲政體制，搶救憲法，搶救國家安全。」

他強調：「憲法已經在滴血了、在淌血了，憲法即將進入加護病房，憲法即將施用葉克膜，此時此刻是個非常嚴肅的時刻。」、「國家只有一部憲法，不可能我們四個單位都有一樣的看法。最主要是國民黨毀憲亂政，要立法權一權獨大，非常嚴重的剝奪了立法權、行政權，乃至於監察權。這是一個毀憲亂政，藍白最嚴重的時刻。」

柯建銘更說：「國民黨敢對付憲法、敢對付民意，卻不敢對付中國，國民黨勢必會被民意所淹沒。總得來講，國民黨提的，國民黨亂，國民黨也毀了。」他也說會徹底尊重大法官的釋憲，期待撥雲見日。

▼民進黨團立院團到司法院憲法法庭遞狀，由憲法法庭書記廳長楊皓清（右三）代表收狀。（圖／記者湯興漢攝）