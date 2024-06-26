胡亂爆料徐乃麟豪宅搞詐賭「還有女密友」　楊強蓉判刑5月定讞

▲徐乃麟（右）與楊強蓉（左）間的糾紛，楊女再遭判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

綜藝大哥徐乃麟先前爆發內湖豪宅詐賭案件，當時參與賭博、綽號「圓圓姊」的楊強蓉，對記者宣稱徐乃麟支持並參與賭場經營，遭徐乃麟提告誹謗。楊女一審遭判刑1年6月，全案上訴後，高等法院二審改判楊女有期徒刑5月、得易科罰金15萬元定讞。

徐乃麟在台北市內湖購入價值近8千萬元豪宅「米蘭苑」，出租給楊強蓉，但在2016年間卻驚傳豪宅變賭場，楊女還在賭場內詐賭，受害人則是同住在「米蘭苑」豪宅的女友人「Vivi」董子綺。董女因被詐賭輸了3800萬元，到警局報案。全案爆發後，楊女曾對外聲稱，徐乃麟曾參與豪宅內的賭局，徐乃麟因此對楊女提告。

楊女稱徐乃麟參與、支持賭場，一審法院認定她犯行明確，依散布文字誹謗罪判刑1年6月。楊女再上訴，高等法院二審審理後，仍認定楊女有罪；但因為雙方達成和解，高等法院因此撤銷原判決，改判有期徒刑5月、得易科罰金15萬元，全案確定。

此外，楊女也對外放話，稱徐乃麟與董女關係匪淺，徐乃麟向楊女求償200萬元並登報道歉，一審判決楊女須賠償10萬元，但上訴二審後，逆轉改判楊女不須賠償。另外楊女、董女利用豪宅經營賭場案件，2女最後均遭判刑6月、得易科罰金18萬元確定，另外也向2女追加沒收金額各440萬元。