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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

老母落淚『孩子懂事，就是母親最好禮物』更保澎湖分會母親節活動

▲更生保護會澎湖分會母親節前夕於澎湖監獄舉行「康乃馨花束傳愛活動暨收容人面對面懇親會」，澎湖地檢署檢察長陳佳秀、澎湖分會主委蔡萬生。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲更生保護會澎湖分會舉行「康乃馨花束傳愛活動暨收容人面對面懇親會」，澎湖地檢署檢察長陳佳秀（中）、澎湖分會主委蔡萬生（戴帽子者），共同參與。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

更生保護會澎湖分會在母親節前夕於澎湖監獄舉行「康乃馨花束傳愛活動暨收容人面對面懇親會」，讓收容人可以與母親面對面表達感謝，場面溫馨，甚至有收容人母親邊拭淚，邊說著自己的感動：「孩子懂事，就是母親最好的禮物」。

更保澎湖分會這次邀請澎湖地檢署檢察長陳佳秀、澎湖監獄典獄長林豐材、澎湖分會主委蔡萬生、澎湖地檢署觀護人吳嘉翔及澎湖毒品危害防制中心等，共同參與本次活動，見證親子間切不斷的恩情。

會場中，有高齡阿嬤來看孫子；有父、母親一起來看兒子；有妻子帶著甫出生嬰兒來看爸爸；有收容人的爸爸、媽媽、姐姐還有小外甥女一起來看舅舅；有兒子來看父親；有身障年邁媽媽來看兒子，會場收容人100人及家屬120人一起參加此盛會。大家圍坐在一起閒話家常，小孩則坐在爸爸的膝上玩耍，摸著爸爸的臉龐，爸爸也緊緊的抱著可愛的孩子。

會場中彼此心手相連，話不完的思念之情，道不盡的感恩之心，溢於言表。熱鬧溫馨的會場，隨處可見到大家臉上洋溢著歡聚時的幸福感動。媽媽哭了：「沒吃過兒子親自餵食母親節蛋糕」，收容人母親邊拭淚，邊說著自己的感動：「孩子懂事，就是母親最好的禮物」。

陳佳秀祝福每位收容同學的媽媽「母親節快樂」。陳檢察長看到會場收容人與家人間親密互動，勉勵收容人要勇於向母親、妻子或家人表達感恩與關懷，期許收容人能在家人的支持與鼓勵之下，放下過去的錯誤，重新站起，回歸社會，讓媽媽及家人們不再擔心。

蔡萬生親自遞送蛋糕、康乃馨予在場的年長母親，祝福她長命百歲！有位媽媽含著感動的眼淚，緊緊握著蔡萬生的手，訴說為人母養育子女含辛茹苦的心聲。蔡萬生希望收容人能以感恩的心迎接生命的挑戰，也感謝從臺灣遠道而來的家屬；並請收容人們把平時思念家人的心情充份表達出來，更要在負向行為出來之前，多考慮媽媽的感受，減少不好的行為出現。

▼更生保護會澎湖分會母親節活動，澎湖地檢署檢察長陳佳秀（中）與民眾熱切互動。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲更生保護會澎湖分會母親節前夕於澎湖監獄舉行「康乃馨花束傳愛活動暨收容人面對面懇親會」，澎湖地檢署檢察長陳佳秀、澎湖分會主委蔡萬生。（圖／臺灣更生保護會提供）

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