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林肯大郡倒塌纏訟27年！求償3億到更五審　僅判賠12住戶1149萬

▲▼新LOGO版／司法第二辦公大廈,法務部第二辦公室,最高法院檢察署,臺灣高等法院民事庭大廈,臺灣高等法院（圖／ETtoday資料照）

▲林肯大郡案纏訟27年，高等法院更五審僅判賠1149萬餘元。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新北市汐止區林肯大郡在1997年發生倒塌事件，造成28人死亡、數百人無家可歸。230名住戶向建商與建築師起訴求償3億餘元，案件纏訟27年，因大多數達成和解、撤回起訴，最後高等法院26日的更五審，僅判賠12名住戶1149萬餘元。可上訴。

林肯大郡是建商林肯建設公司在1993年所推出的大型建築專案，打出「台灣第一座複合式整體開發的大眾貴族化社區」作為促銷的口號，總計分有「金龍特區」、「總統特區」、「15樓區」等七個區，總戶數可容納約1450餘戶。

不過1997年8月18日強烈颱風「溫妮」侵襲北台灣，林肯大郡擋土牆崩落，「金龍特區」第3區建築幾乎整排建築坍塌，最後造成28人死亡，數百人房屋損壞，無家可歸。

事後檢方究責，查出官商勾結弊案，並對林肯建設負責人李宗賢等6名建商與當時台北縣農業局、工務局等14名官員，提起公訴。最後4名公務員分別遭判刑2年到9年不等的刑期定讞。另外住戶也針對台北縣政府提出國賠訴訟，案件纏訟多年後，改制後的新北市府於2010年與住戶達成和解，發放補償金1億3777萬元。

受災的230戶住戶也認為建商與建築師在設計、蓋造房屋時有疏失，因此向李宗賢、後續接手的霖肯公司以及建築師盧正堯等人求償3億1719萬餘元。案件纏訟多年，2020年的更四審判准3億1498萬餘元，幾乎全數判准。

但雙方和解程序積極進行，到了今年的更五審，原本的住戶大多接受和解條件，達成和解；僅餘18戶未達成和解。而這18戶中，更五審法院計算後，又發現其中的6名住戶因為銀行提出優惠房貸方案，獲益已經比請求的損失金額更高，不得再向被告請求，因此駁回這6名住戶部分。最後更五審法院僅判准12名住戶的求償金額，自30萬餘元到174萬餘元不等，合計判准1149萬5241元。若加計自2000年起訴時的利息，約判准2529萬餘元。

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