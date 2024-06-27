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黃昏市場小吃攤瓦斯軟管脫落引起火災　南消籲請經常檢查瓦斯爐具管線防火

▲日前於台南市黃昏市場小吃攤發生使用中瓦斯爐其瓦斯軟管脫落瓦斯洩漏出引起火災，所幸並未發生爆炸。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲日前於台南市黃昏市場小吃攤發生使用中瓦斯爐其瓦斯軟管脫落瓦斯洩漏出引起火災，所幸並未發生爆炸。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

家庭或營業場所，通常會使用瓦斯來烹調食物，但經常發生瓦斯洩漏而引起火災甚至爆炸之事件，台南市消防局籲請民眾經常檢查瓦斯軟管是否連接牢固，有無漏氣情形，以防範瓦斯洩漏。

▲日前於台南市黃昏市場小吃攤發生使用中瓦斯爐其瓦斯軟管脫落瓦斯洩漏出引起火災，所幸並未發生爆炸。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，日前於台南市黃昏市場小吃攤發生使用中瓦斯爐其瓦斯軟管脫落瓦斯洩漏出引起火災，所幸並未發生爆炸。消防局受理報案後派遣消防車組前往搶救，到達時發現小吃攤火舌竄燒出，且正往隔壁商店蔓延中，消防指揮官立即指揮所屬消防員進行關閉瓦斯制氣閥、出水侷限火勢及滅火攻擊，火勢順利撲滅，並未造成擴大延燒且並無人員傷亡。

▲日前於台南市黃昏市場小吃攤發生使用中瓦斯爐其瓦斯軟管脫落瓦斯洩漏出引起火災，所幸並未發生爆炸。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經過消防局火災調查人員現場勘察，本案確實因瓦斯爐具之軟管因故脫落，造成天然氣外洩，所幸並未蓄積造成氣爆，火警案亦未造成人員傷亡。藉由本案例，消防局建議可採取下列措施並參考內政部消防署「使用液化石油氣容器營業場所安全管理行政指導綱領」來防範瓦斯洩漏火災、爆炸，以避免類似案件持續發生：
1、居家瓦斯使用後、外出、就寢前請關閉瓦斯開關。
2、小心湯汁溢出，淹熄火焰，爐火烹調時，切勿疏忽。
3、炊煮時，請留意火焰不要被風吹熄，造成瓦斯外洩。
4、瓦斯軟管不宜超過1.8公尺，並應加裝安全夾鎖緊，以防止拉扯、脫落。
5、瓦斯軟管要經常檢查，發現龜裂，破損時立即換新。
6、瓦斯桶應置於屋外通風良好處。
7、瓦斯桶附近不得放置易燃物品。
8、瓦斯桶應直立放置。
9、瓦斯桶避免日光直射。
10、瓦斯桶納入箱內時，箱之下部應設有適當之換氣孔。
11、瓦斯桶、調整器、開關應有防止碰撞之措施。
12、瓦斯桶開關之裝卸、更換應由販賣者之專門人員負責。
13、瓦斯桶與管線連接處應有防止脫落裝置或固定裝置。
14、瓦斯爐應符合國家標準，且應與可燃物保持防火安全間距，並預留維修空間。
15、瓦斯爐應隨時清理，以防止出火口受阻，一旦爐口出火不順，應立即檢修。
16、瓦斯軟管應符合國家標準。
17、瓦斯軟管應平正安裝並保持固定不使其變形或移動。
18、經常檢查瓦斯軟管，最好1至2年即予更換。

市長黃偉哲呼籲家庭及營業場所，應經常檢查瓦斯軟管及瓦斯爐，當發現瓦斯軟管鬆脫或聞到瓦斯臭味時，應立即關閉瓦斯制氣閥，開窗通風，嚴禁火源，並通知瓦斯公司派人來檢修，以避免瓦斯洩漏引起爆炸燃燒。

▲日前於台南市黃昏市場小吃攤發生使用中瓦斯爐其瓦斯軟管脫落瓦斯洩漏出引起火災，所幸並未發生爆炸。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯提醒各類使用桶裝瓦斯場所，放置瓦斯桶請謹記通風良好、防止傾倒、遠離火(熱)源及定期檢查等必要措施，建議可自行裝設瓦斯漏氣警報器，來防範瓦斯洩漏引起危險。

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