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鋰電池火災焦屍嚴重毀損！僅「3名死者」能驗指紋　南韓勒令停工

▲▼南韓京畿道華城市鋰電池工廠爆炸焚燒起火，政府投入多個部門人員進行鑑識工作。（圖／達志影像）

▲南韓京畿道華城市鋰電池工廠爆炸焚燒起火，政府投入多個部門人員進行鑑識工作。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道華城市一座鋰電池工廠24日爆炸焚燒、引發火災，廠區內存放3萬5000顆鋰電池，最終造成23人死亡、8人輕重傷，其中多數死者為中國籍朝鮮族派遣員工，由於屍體毀損程度嚴重，目前僅能釐清3名死者的確切身分。為此，南韓政府勒令工廠「全面停工」，並將5名關係人士立案調查。

根據《韓聯社》，位於京畿道華城市西新面的一次性鋰電池生產工廠「ARICELL」，於當地時間24日上午10時31分發生火災。京畿南部警察廳今（26）日表示，目前23名罹難者（5名韓籍人士、18名外籍人士）當中，僅有3人能夠透過指紋確認身分，其餘20人則因火災導致屍體嚴重毀損，而無法透過指紋鑑定識別身分。

目前確認身分的死者為52歲韓籍人士金某、從中國歸化為南韓籍的46歲李某、最後被發現的死者47歲韓籍人士金某。其中，52歲金某為火災當下最初被發現的死者，被發現時已經心跳停止。

因此，警方除了計畫透過解剖23具遺體來釐清死因之外，也將透過從毀損程度較輕微的表皮、大腿骨採集DNA的方式，來和20名死者的家屬進行DNA對照，釐清死者的確切身分。

▲▼S-Connect（ARICELL的母公司）執行長朴順寬針對火災出面致歉。（圖／達志影像）

▲S-Connect（ARICELL的母公司）執行長朴順寬針對火災出面致歉。（圖／達志影像）

南韓雇用勞動部地區事故收拾本部長（中部雇用勞動廳長）閔吉秀召開簡報會議時證實，當局已經於26日上午9時起勒令ARICELL「全面停工」，警方也於火災後針對S-Connect（ARICELL的母公司）執行長兼會長朴順寬（音譯）等3名工廠關係人士、人力公司Meicell的2名關係人士依涉嫌過失致死傷等罪立案調查。

閔吉秀在簡報會議中表示，儘管朴順寬前一天在記者會致歉時曾經主張，和人力公司Meicell之間存在著合法的締約關係，但經過勞動當局徹底調查工程、人事管理等勞動與雇用型態後卻發現，雙方在人力派遣等相關合作上並不存在相關文件，雙方僅透過口頭告知方式完成人力調派。

而且，Meicell並未加入任何的產業災害與雇用保險。

為了防範日後有任何類似火災發生，南韓政府針對境內500座電池製造業工廠實施緊急檢查，釐清鋰電池存放是否有遵守規範，消防廳相關部門也針對200多間業者進行火災安全調查。

據悉，南韓警方、國立科學搜查研究院、雇用勞動部、消防廳等9處政府機關出動40多名人力，從昨（25）日中午12時至下午4時10分在火災現場進行鑑識工作，分析並釐清火災發生原因與業者的違法事項。

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