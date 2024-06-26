南韓鋰電池廠火災23人慘死！初步屍檢結果出爐　全員「窒息死亡」

▲南韓京畿道華城市鋰電池工廠24日火災，導致23名員工慘死，相關人員前往靈堂哀悼。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道華城市一座鋰電池工廠24日發生致命火災，由於廠區內存放3萬5000顆鋰電池，在短時間內爆炸、起火焚燒後，造成23名員工死亡、8名員工輕重傷，其中死者多半為中國籍朝鮮族。經過解剖後，確認所有死者的死因為窒息死亡。

根據《韓聯社》，位於京畿道華城市西新面的一次性鋰電池工廠「ARICELL」，於24日上午10時31分生致命火災。京畿南部警察廳火災事故搜查本部收到來自國立科學搜查研究院的驗屍報告，確認23名死者的死因皆為「窒息死亡」，至於死者的DNA鑑定工作仍須進行一段時間，才能釐清死者身分。

據悉，目前僅有3名死者的身分已被確認，包括52歲韓籍人士金某、從中國歸化南韓籍的46歲李某、最後被發現的死者47歲韓籍人士金某。

▲鋰電池廠大火，瞬間爆炸影片。（圖／翻攝自X）

南韓共同民主黨國會議員魏勝坤（行政安全委員會）從華城消防署獲取資料，表示隸屬於該消防署的南陽119安全中心曾經於今年3月28日，針對ARICELL鋰電池工廠進行消防檢查，其中在「燃燒擴大要因」檢查欄位指出，該廠房11棟建築存在著火勢瞬間燃燒的風險，而此次火災燃燒的第3棟廠房（生產線）更被指出可能釀成人員傷亡之疑慮。

此次火災的源頭來自第3棟廠房的2樓，可見消防當局曾在先前便指出該地點發生致命火災的風險。