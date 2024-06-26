韓鋰電池廠大火23死影片曝！　「40秒延燒狂爆炸」濃煙瞬間充斥

記者張靖榕／綜合外電報導

南韓京畿道華城市的電池製造商ARICELL工廠24日上午發生大火，釀23死、8傷，當中5人為韓國人、7名中國人和1名寮國人。事故監視器影像25日曝光，可見鋰電池冒煙到引起連鎖爆炸、延燒，整個過程僅短短42秒，儘管工人衝上前用滅火器試圖撲滅，也完全無法阻止。

華城市ARICELL工廠第3棟內部監視器畫面顯示，廠房2樓於24日上午10時30分3秒發生第一次爆炸，電池冒出白色煙霧，第一時間工人全傻愣在原地，在12秒後開始進行危機處理，首先搬移周圍電池，但距離第一次爆炸僅僅25秒後，又再度發生爆炸，衝擊程度之大，員工紛紛避走。

▼南韓鋰電池大廠大火監視器畫面曝光。（圖／翻攝微博）



火光伴隨爆炸不斷炸出，一名工人拿來滅火器試圖撲滅火勢，但全堆疊在一起的鋰電池發生連鎖反應，濃煙迅速充斥室內空間，滅火器也沒了用處。直到監視器畫面一片黑暗時，距離第一次爆炸冒煙僅過了42秒。

▲南韓京畿道華城市鋰電池工廠24日上午發生火災。（圖／達志影像／newscom）



影片立刻在台灣PTT、美國Reddit和中國微博流傳，網友紛紛留言，「只有30秒，根本來不及反應」、「這玩意兒燒起來只能等它燒完，有時間噴還不如快逃」、「鋰電池著火撲不滅的，直接跑就行了」、「鋰電池著火只能用超級大量的水去滅，人要趕緊跑。」