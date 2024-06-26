大巨蛋趕辦演唱會　內政部：北市府應依權責自行決定

▲台北大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市議會大會26日通過大巨蛋辦演唱會建議案，建議北市府再次行文內政部，確認是否適用「建築技術規則建築設計施工編第127條」。對此，內政部26日晚間再次重申，立場從未改變，台北市政府應依據106年的函示，由北市府依權責自行決定。

針對台北市政府與市議會爭議大巨蛋是否可以舉辦大型演唱會活動，內政部26日晚間再次重申立場從未改變，台北市政府應依據106年的函示，由北市府依權責自行決定。

內政部表示，對於地方政府場館舉辦大型活動，本來就應由地方政府本於權責，要求主辦單位擬定大型群聚活動計畫，並依活動特性與群眾參與狀況，進行詳細審查、妥善規劃。因此，內政部強調對於大巨蛋舉辦大型演唱會活動立場，就是依據106年函釋從未改變，請臺北市政府依權責自行決定。

台北市議會下午召開大會，處理國民黨團對於大巨蛋辦演唱會提案，「台北市大巨蛋舉辦非體育賽事是否適用『建築技術規則建築設計施工編第127條』，請市府再次行文內政部函示確認。若不適用，則需符合『台北市大型群聚活動安全管理自治條例』規範」、「市府相關單位應朝向依內政部函示，並確保各項活動安全無虞方向努力，使大巨蛋發揮最大經濟效益」、「大巨蛋如能舉辦演唱會等非體育活動，市府應積極要求遠雄公司提高營收分潤比例及認養松菸古蹟維護」、「市府應嚴格把關大巨蛋營運績效評分配比，以確保後續營運能杜絕人謀不臧弊端且符合各界期待」。

審查意見包括「一、請市府儘速辦理」、「二、請體育局與建管處依職權函文內政部，確認大巨蛋辦理非體育賽事活動如何符合公安、消防相關程序下依法進行」、「三、未來大巨蛋舉辦演唱會等非體育賽事活動，遠雄公司提高營運績效後，不論是提高營收分潤、認養松菸古蹟維護或其他公益回饋等，請體育局再與遠雄公司商議，加強對台北市的回饋。」