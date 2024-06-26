　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大巨蛋趕辦演唱會　內政部：北市府應依權責自行決定

▲台北大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議會大會26日通過大巨蛋辦演唱會建議案，建議北市府再次行文內政部，確認是否適用「建築技術規則建築設計施工編第127條」。對此，內政部26日晚間再次重申，立場從未改變，台北市政府應依據106年的函示，由北市府依權責自行決定。

針對台北市政府與市議會爭議大巨蛋是否可以舉辦大型演唱會活動，內政部26日晚間再次重申立場從未改變，台北市政府應依據106年的函示，由北市府依權責自行決定。

內政部表示，對於地方政府場館舉辦大型活動，本來就應由地方政府本於權責，要求主辦單位擬定大型群聚活動計畫，並依活動特性與群眾參與狀況，進行詳細審查、妥善規劃。因此，內政部強調對於大巨蛋舉辦大型演唱會活動立場，就是依據106年函釋從未改變，請臺北市政府依權責自行決定。

台北市議會下午召開大會，處理國民黨團對於大巨蛋辦演唱會提案，「台北市大巨蛋舉辦非體育賽事是否適用『建築技術規則建築設計施工編第127條』，請市府再次行文內政部函示確認。若不適用，則需符合『台北市大型群聚活動安全管理自治條例』規範」、「市府相關單位應朝向依內政部函示，並確保各項活動安全無虞方向努力，使大巨蛋發揮最大經濟效益」、「大巨蛋如能舉辦演唱會等非體育活動，市府應積極要求遠雄公司提高營收分潤比例及認養松菸古蹟維護」、「市府應嚴格把關大巨蛋營運績效評分配比，以確保後續營運能杜絕人謀不臧弊端且符合各界期待」。

審查意見包括「一、請市府儘速辦理」、「二、請體育局與建管處依職權函文內政部，確認大巨蛋辦理非體育賽事活動如何符合公安、消防相關程序下依法進行」、「三、未來大巨蛋舉辦演唱會等非體育賽事活動，遠雄公司提高營運績效後，不論是提高營收分潤、認養松菸古蹟維護或其他公益回饋等，請體育局再與遠雄公司商議，加強對台北市的回饋。」

ET快訊
蘿莉塔曝10月大女兒「神奇睡姿」　網一看：都市傳說來了！
深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作
《超人》三胞胎暴風抽高！　「13歲身高直逼爸」驚人近況曝
臨終前聽力最慢消失？　安寧病房護理師曝病人離世前3現象
韓正妹YTR家中死亡　享年32歲！傳被老公逼拍片
烤肉店驚見「蟑螂亂竄」　他怒搜Google傻了：發生好幾次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

P!SCO吉他手自曝曾當柯粉　因這事件棄坑

青年座談鮭魚返鄉與經濟日不落國　沈有忠：技術核心留在台灣，加強不同國家的接軌

大巨蛋趕辦演唱會　內政部：北市府應依權責自行決定

總統提釋憲、暫時處分　柯文哲諷：中華民國法律與賴清德牴觸者無效？

傳陸媒介入台灣政論節目　陸委會：將協同文化部查明

卓榮泰核定2人事案！陳進廣接退輔會副主委、沈有忠接陸委會副主委

陸堅持認「九二共識」才對話　羅文嘉：兩岸就是不同才要交流

被拱選總統「好人一定要出來」！　韓國瑜尬喊：沒有、沒有

賴政府究竟要新青安擴大還是打房？　藍委嘆：居住政策彼此矛盾

陳玉珍冤喊「只是等車路過」沒盯梢　反擊吳思瑤：敢栽贓就要道歉

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

全新小黃裝安卓主機突竄火　中控台全毀！運將這下心碎了

兒主動提外宿嬤家2天　和媽18相送→反悔大哭

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

周杰倫8月空下來了！　要大巨蛋快回信！

P!SCO吉他手自曝曾當柯粉　因這事件棄坑

青年座談鮭魚返鄉與經濟日不落國　沈有忠：技術核心留在台灣，加強不同國家的接軌

大巨蛋趕辦演唱會　內政部：北市府應依權責自行決定

總統提釋憲、暫時處分　柯文哲諷：中華民國法律與賴清德牴觸者無效？

傳陸媒介入台灣政論節目　陸委會：將協同文化部查明

卓榮泰核定2人事案！陳進廣接退輔會副主委、沈有忠接陸委會副主委

陸堅持認「九二共識」才對話　羅文嘉：兩岸就是不同才要交流

被拱選總統「好人一定要出來」！　韓國瑜尬喊：沒有、沒有

賴政府究竟要新青安擴大還是打房？　藍委嘆：居住政策彼此矛盾

陳玉珍冤喊「只是等車路過」沒盯梢　反擊吳思瑤：敢栽贓就要道歉

台電新節電措施！用電高峰「遠端關冷氣或變送風」省1度回饋10元

調查官洩密給股市金主！內線交易放空「只賺1222元」遭判刑1年半

P!SCO吉他手自曝曾當柯粉　因這事件棄坑

「機器人蠻討厭我的啊...」　戴培峰摘MVP大度：沒關係給他臭

陳沂社群被消失「懷疑案情不單純」吐心聲！　排除政黨操弄：我只是網紅

中國愛迪達員工「小紅書」扳倒高層！爆料霸凌收回扣　調查結果曝

工程師唱完KTV變惡狼！性侵爛醉女友人「狂拍26張私密照」

蘿莉塔曝10月大女兒「神奇睡姿」　網一看激動：都市傳說來了！

旅遊旺季托運行李等超久？　地勤曝「4妙招」可獲優先處理

青年座談鮭魚返鄉與經濟日不落國　沈有忠：技術核心留在台灣，加強不同國家的接軌

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

民調／印象最好立委前時力「雙黃」上榜　一綠委被評監督政府最有力

事發19分鐘未通報！　土石流淹鐵軌影片曝

拚大巨蛋演唱會　蔣：盼盡快解決限制

快訊／唐飛後第二人！　參謀總長時隔25年赴立院備詢

快訊／徐巧芯質詢嗆誰理中共　「叫我們吃屎就吃屎？」

快訊／參謀總長梅家樹綁在立院備詢　中共一早派26戰機出海

軍事高層將領異動一次看　李世強任中科院長、5位女將軍寫新紀錄

賴清德好感度急跌？專家揭來源：惡意留言

俞大㵢亂花公帑　林憶君批外交部查吹哨者

總統府點名柯文哲、黃國昌「操弄誤導」

周董喊話！北市大巨蛋辦演唱會進度曝

遭控上任濫花公帑800萬　駐美代表：惡意不實指控

周杰倫8月大巨蛋演唱會有望？北市回應

建案飢餓行銷、網紅帶動炒房　內政部：最重可罰5000萬

更多熱門

相關新聞

發行永續債券籌資蓋社宅？　國家住都中心：研議中

發行永續債券籌資蓋社宅？　國家住都中心：研議中

為籌措興建社會住宅資金，外傳櫃買中心將協助國家住都中心發行永續債券，有望藉此獲得逾2000億額度。對此，國家住都中心26日回應，針對發行永續債券籌措社會住宅興建經費之可行性，感謝中央各部會與櫃買中心積極協助，目前正由相關部門籌備法制面的調整，為後續發行預作準備。

漢堡排「嘉」8月進駐SOGO大巨蛋

漢堡排「嘉」8月進駐SOGO大巨蛋

周杰倫8月大巨蛋演唱會有望？北市回應

周杰倫8月大巨蛋演唱會有望？北市回應

北市議會通過「大巨蛋辦演唱會」建議案

北市議會通過「大巨蛋辦演唱會」建議案

拚大巨蛋演唱會　蔣：盼盡快解決限制

拚大巨蛋演唱會　蔣：盼盡快解決限制

關鍵字：

內政部大巨蛋台北市演唱會

讀者迴響

熱門新聞

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房

台中男離奇「受困地下」快一周！警消挖路2hrs救人

台女帛琉觀光　遭海關檢查私密處

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

台北妹子下體除毛遭性侵！做一半遭逞慾

周杰倫金智媛現身　警車撞上900萬豪車

即／網紅涉毒被抓！住家疑抄出毒品

保姆狠心虐童被逮　本尊曝光像極韓系美女

逛小北百貨！他正在找東西「店員忽然廣播」　驚呆萬人

快訊／00940開獎！首配0.05元　年化配息率6%

中捷男喊「出獄還要殺人」！點名導師：第一個找你

10項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

好多人咳嗽！　醫示警「有7症狀」別拖了

更多

最夯影音

更多

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面