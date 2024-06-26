北市議會通過「大巨蛋辦演唱會」建議案　要蔣萬安儘速發函內政部

▲台北市議會大會處理大巨蛋辦演唱會相關提案。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會大會26日通過大巨蛋辦演唱會建議案，建議北市府再次行文內政部，確認是否適用「建築技術規則建築設計施工編第127條」。台北市體育局長王泓翔表示，北市府會依照議會決議，盡快發文給內政部。

台北市議會下午召開大會，處理國民黨團對於大巨蛋辦演唱會提案，「台北市大巨蛋舉辦非體育賽事是否適用『建築技術規則建築設計施工編第127條』，請市府再次行文內政部函示確認。若不適用，則需符合『台北市大型群聚活動安全管理自治條例』規範」、「市府相關單位應朝向依內政部函示，並確保各項活動安全無虞方向努力，使大巨蛋發揮最大經濟效益」、「大巨蛋如能舉辦演唱會等非體育活動，市府應積極要求遠雄公司提高營收分潤比例及認養松菸古蹟維護」、「市府應嚴格把關大巨蛋營運績效評分配比，以確保後續營運能杜絕人謀不臧弊端且符合各界期待」。

審查意見包括「一、請市府儘速辦理」、「二、請體育局與建管處依職權函文內政部，確認大巨蛋辦理非體育賽事活動如何符合公安、消防相關程序下依法進行」、「三、未來大巨蛋舉辦演唱會等非體育賽事活動，遠雄公司提高營運績效後，不論是提高營收分潤、認養松菸古蹟維護或其他公益回饋等，請體育局再與遠雄公司商議，加強對台北市的回饋。」

面對社民黨台北市議員苗博雅要求加註審查意見，台北市議會民眾黨團總召陳宥丞表示支持，要求在符合公共安全、消防前提及市民期待的權益下提修正動議，針對審查意見增加第4點，不影響大巨蛋建照、使照註記效力應依循程序法令辦理以外，若未來在註記變更同時，市府跟遠雄應該要在首場非體育賽事活動前，辦理跟遠雄完成提高分潤的協議。

而台北市議會民進黨團幹事長陳怡君也提修正動議，認為大巨蛋能否辦演唱會，民進黨團樂見其成，但公安不容忽視，法條跟使照註記更不該拿來做表決，因此要增列審查意見「大巨蛋使照註記變更，應循法定程序辦理」。

由於根據議事程序規定，後提案先處理，因此議會先處理民進黨團提案增列審查意見「大巨蛋使照註記變更，應循法定程序辦理」，最終所有議員皆無意見，議長戴錫欽宣布通過並加註增列，送北市府研議辦理。

對此，台北市體育局長王泓翔回應，北市府會依議會決議，盡快發文給內政部，確認106年函示是否與現在相同，後續也會請遠雄依使照註記完成消防安全審查；未來若有單位向遠雄提出舉辦演唱會申請，遠雄須會同主辦單位備妥活動規劃及佐證資料，包含消防安全審查驗證結果，送到台北市政府體育局，依「大型活動自治條例」召開跨局處會議審查，確保安全無虞，才會讓活動舉辦。

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