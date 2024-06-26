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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周杰倫8月大巨蛋演唱會有望？　北市府曝流程：時程有點急迫

▲周杰倫出席DIOR開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲面對外界關心演唱會與專輯行程，藝人周杰倫25日喊話「8月空下來了」，目前正在等大巨蛋。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋能否舉辦演唱會備受外界關注，連藝人周杰倫25日都喊話，自己把8月都空下來了，目前正在等大巨蛋。台北市議會26日通過大巨蛋辦演唱會建議案，要北市府再次行文內政部確認是否適用「建築技術規則127條」，但被問到要拚8月確認，時程是否有點趕？台北市體育局長王泓翔坦言，確實是有點急迫。

面對大巨蛋辦演唱會，台北市議會先前政黨協商無共識，因此國民黨團提案要求北市府再發函詢問內政部，確認是否適用「建築技術規則127條」規定，若不適用則需符合「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」規範。台北市議會大會25日處理此案，社民黨台北市議員苗博雅要求加註審查意見，因各黨派仍需討論，議長戴錫欽裁示暫擱，26日大會再處理。

台北市議會下午召開大會再處理此案，面對苗博雅要加註審查意見，民眾黨團總召陳宥丞表示支持，認為周杰倫昨也喊話希望大巨蛋盡快回應，在符合公共安全、消防及市民期待的權益下提修正動議，針對審查意見增加第4點，不影響大巨蛋建照、使照註記效力應依循程序法令辦理以外，若未來在註記變更同時，市府跟遠雄應該要在首場非體育賽事活動前，辦理跟遠雄完成提高分潤的協議。

隨後，民進黨團幹事長陳怡君也提修正動議，認為大巨蛋能否辦演唱會，民進黨團樂見其成，但公安不容忽視，法條跟使照註記更不該拿來做表決，因此要增列審查意見「大巨蛋使照註記變更，應循法定程序辦理」。

由於根據議事程序規定，後提案先處理，因此議會先處理民進黨團提案增列審查意見「大巨蛋使照註記變更，應循法定程序辦理」，最終所有議員皆無意見，戴錫欽宣布通過並加註增列，送北市府研議辦理。

會後，針對議會通過大巨蛋辦演唱會建議案，王泓翔受訪時回應，北市府會依議會決議，盡快發文給內政部，確認106年函示是否與現在相同，後續也會請遠雄依使照註記完成消防安全審查。

王泓翔說明，未來若有單位向遠雄提出舉辦演唱會申請，遠雄須會同主辦單位備妥活動規劃及佐證資料，包含消防安全審查驗證結果，送到台北市政府體育局，依「大型活動自治條例」召開跨局處會議審查，確保安全無虞，才會讓活動舉辦。

媒體追問，藝人周杰倫喊話8月空出時間，這樣看起來時程是否有點趕？王泓翔說，以目前時程上來講，確實是有點急迫，北市府立場是以安全為最重要考量。

還想看更多... 

►直擊／周杰倫親口認台灣開唱計畫！　正在等大巨蛋：我8月空下來了

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