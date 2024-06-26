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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

發行永續債券籌資2000億蓋社宅？　國家住都中心：研議中

▲國家住宅及都市更新中心興辦之永康區「正強安居」於6日開工動土，全案預計提供464戶社會住宅，將於2028年完工，市長黃偉哲親自出席動土典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國家住宅及都市更新中心興辦位於台南市永康區的「正強安居」，預計2028年完工。（圖／記者林東良翻攝）

記者陳家祥／台北報導

為籌措興建社會住宅資金，外傳櫃買中心將協助國家住都中心發行永續債券，有望藉此獲得逾2000億額度。對此，國家住都中心26日回應，針對發行永續債券籌措社會住宅興建經費之可行性，感謝中央各部會與櫃買中心積極協助，目前正由相關部門籌備法制面的調整，為後續發行預作準備。

為推動我國淨零建築轉型、落實居住正義，櫃買中心規劃協助住都中心發行永續發展債券，籌措興建社會住宅資金。櫃買中心董事長陳永誠昨表示，住都中心已與台灣銀行申請4119億聯貸，將爭取其中1/3到1/2以發行永續債券的方式籌資，預計未來幾年內陸續發行，最高有望拿下逾2000億發行額度。

對此，國家住都中心表示，社會住宅興建數量龐大，所需資金現由中央住宅基金補助及本中心自行籌措，故對於籌資管道與規模，將配合國內金融市場資金供給狀況進行整體性的規劃，以期在合理的成本下，取得足夠的興建資金，並維持社會住宅營運的財務永續。

國家住都中心強調，在相關法制面完整後，未來發行永續債券的條件，若能對社會住宅長期財務健全有正面助益，將會積極進行發行籌資。目前針對發行永續債籌措社會住宅資金的議題，內部仍在研議中，尚未對發行規模、時點與用途等有明確規劃。

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