拚大巨蛋辦演唱會！議會今上演表決戰　蔣萬安：盼盡快解決限制

▲蔣萬安出席市府員工身心健康關懷中心揭牌暨健康嘉年華。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會教育委員會24日決議通過大巨蛋辦演唱會建議案，建議北市府發函詢問內政部是否適用「建築技術規則第127條」，但社民黨台北市議員苗博雅要求加註「議會決議不影響大巨蛋建照、使照註記效力」，讓提案暫擱，議會今（26日）中午再審。面對藝人周杰倫喊話8月檔期已空下來等大巨蛋，台北市長蔣萬安也說，希望盡快解決大巨蛋限制。

面對台北大巨蛋何時能辦演唱會，議會政黨協商無共識，國民黨團提案要求北市府再次發函詢問內政部，確認是否適用「建築技術規則127條」規定，若不適用則需符合「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」規範。而議會教育委員會日前開會通過此提案，並於25日送至大會討論。

但苗博雅認為，議會職權不包括變更大巨蛋使照，此提案可能會讓市民誤以為議會可處理建照、使照註記內容，且使照註記第29點的存在效力，不會受到內政部函釋影響，因此若要通過國民黨提案，需加註「議會決議不影響大巨蛋建照、使照註記的效力」，代表使照註記變更仍要依循法定程序辦理。

由於苗博雅堅持加註意見，而教委會第二召集人李芳儒不同意加註，議長戴錫欽最後宣布全案暫擱。不過，26日為議會此會期最後一次臨時大會，因此下午2時大會將上演表決大戰，綠營傾向支持苗博雅的加註意見；而國民黨團更是發動甲動，要全力支持黨團提案。

面對議會大會要表決國民黨團提案，會不會希望大巨蛋辦演唱會的限制儘速解套？蔣萬安26日下午出席市府員工身心健康關懷中心揭牌時表示，「對，所以我們很希望議會能充分討論，市民都很期待大巨蛋除了辦體育賽事，接下來包含演唱會在內各項大型活動，我們都會和議會一起努力。」接下來如果議會有決議，就會發文給內政部確認後續相關規定。

媒體追問，民進黨質疑為什麼議會要幫市府背書？蔣萬安說，其實議會各個黨團都有討論，所以就尊重大部分議員的意見。

另外，關於周杰倫說8月空下來等場地回覆？蔣萬安回應，自己有看到此新聞，「所以我們很希望能盡快讓大巨蛋相關限制解決，也謝謝議會各黨團議員都有支持，面對這問題，一起共同克服。」期待讓大巨蛋盡快來舉辦運動賽事以外的活動，包括演唱會。