花蓮職業試探暑假育樂營開跑！分5大群科　免費百餘名額快報名

▲職探育樂營帶領孩子多元職業探索及多樣化的技職體驗，了解自我的潛力與優勢。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為使職業試探能向下紮根，增進國中小學生認識工作世界及技職教育，花蓮縣每年暑假辦理多元、多樣的國中、小職探育樂營，除了有多樣化的課程，透過職業參訪及實作歷程，讓學生開啟對各行各業的好奇心及職業世界的認識，同時也增進探索興趣的機會，而職探中心的課程選擇豐富多元且新奇，受到學生的喜愛。

暑假期間花蓮縣規劃開設國中、小職探營隊共5個梯次，提供100多個免費職業試探名額供學生探索各職群，從國小高年級到國中1年級皆可參加。各職探中心提供營隊活動以5大群科為主題，包含農業群、餐旅群、家政群、設計群及電機電子群。

農業群將帶領大家透過香草種苗、盆栽及香草手工皂等產品，另安排前往立川漁場進行DIY及摸蜆體驗等課程活動，了解農業與人類生活的關係！餐旅群則規劃學生動手製作餐點料理、水果塔+乳酪塔、飲料以及到光復糖廠參訪等好吃又好玩的課程活動；電機電子群讓學生啟發創意思維模式，動手製作機器人；家政及設計職群讓大家一起體驗手作的療癒樂趣，創造屬於自己的手機支架及景觀生態瓶。藉由多種職群探索，引導學生「動手做」，體驗未來職業的多元樣態。

縣長徐榛蔚表示，期盼藉由暑假期間的職探育樂營，帶給花蓮孩子們多元職業探索及多樣化的技職體驗，使其能從「做中學」，探索自我的潛力與優勢，及早瞭解產業趨勢及未來發展，並在未來的人生旅程裡，努力發揮並勇於創造出屬於自己無可取代的「競爭力」。

目前職業試探尚有名額，歡迎踴躍報名。各職探中心報名連結如下：

宜昌國中職探中心 https://www.beclass.com/m/rid=284d8836644045cbb154 ；萬榮國中職探中心 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel9fQAhDc6mazMFJEjvEM6sYLbCxuzoDNOuk6k5Sa_wsMpNA/viewform?fbclid=IwZX... ；玉東國中職探中心 https://www.beclass.com/rid=284d8e6666b99ad73e5c 。