西濱過馬路被撞！女成「人肉陀螺」騰空1圈重摔　驚悚畫面曝

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林口湖休息站為西雲林口湖休息站為西濱快速道路熱門據點，本月23日下午，一輛自小客高速擦撞行人後，又追撞前車車禍，造成行人手部骨折，驚險畫面全被後方重機騎士拍下，上傳網路社群，今（25）日警方表示，自小客駕駛因未注意路況撞上過馬路婦人，駕駛並未酒駕。

口湖休息站為全台首座西濱公路休息站，每逢假日均吸許多遊客前往，畫面中，一名女子手提物品正要過馬路，走到一半遭一輛銀色轎車高速撞上，撞擊力道相當大，女子瞬間被撞飛一圈後重摔落地，幸好僅是擦撞側身，女子右手骨折送往中國醫藥大學附設北港媽祖醫院治療，無生命危險。

▲行人穿越馬路遭行經車輛高速撞上，女子遭撞後側身轉一大圈落地，手部骨折。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，男子駕駛公司的公務車從台南到雲林辦事，並未酒駕。北港警分局說明，6月23日17時在口湖鄉台17線與164縣道發生自小客車碰撞行人後再追撞前方車輛事故。經查，30歲的洪姓男子駕駛自小客車行經上述路段時，因未注意車前狀況，撞上正在過馬路的吳姓女子，之後再碰撞前方同向李姓男子駕駛之自小客車。

警方呼籲，用路人應注意車前狀況，行人穿越道路時，應在行人穿越道、人行天橋、人行地下道穿越，並注意左右來車。

▲行人穿越馬路遭行經車輛高速撞上，女子遭撞後側身轉一大圈落地，手部骨折。（圖／記者蔡佩旻翻攝）