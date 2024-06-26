超級夏天「活像蒸籠」　台灣能住人嗎？PTT曝：只能去1地方避暑

▲夏天熱爆，民眾務必防曬與補充水分。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

氣象專家林得恩直呼，今明（26至27日）是「超級夏天」，西半部高溫可達37度，提醒民眾早上10點至下午3時，非必要別出門！而一名網友哀喊，熱風吹到身上黏又重，猶如活在蒸籠一樣，且現在才6月，無法想像暑假生活，「7、8月的台北能住人嗎？台灣能住人嗎？」

一名網友在PTT表示，台灣夏天「悶、熱、濕」且空氣不流通，儘管有徐徐微風，但吹到身上有一股黏膩感，「黏又重...剛洗完澡馬上又流汗，根本白洗了！」

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原PO說，這種天氣完全不想出門，大家也都躲在室內吹冷氣，「導致熱島效應更嚴重...活像一個蒸籠！」如今才6月而已，原PO無法想像即將來臨的酷熱暑假，「7、8月的台北能住人嗎？台灣能住人嗎？是不是該移民了？」

底下網友熱議，認為夏天只剩下山上能避暑，「全台灣都是吧，只剩金馬能住人」、「整個臺灣都是，不只台北好嗎」、「北漂仔更不敢開冷氣了」、「真的又熱又悶」、「午後雷雨就舒服」、「7~8月除了去山上，台灣你能去哪」。

林得恩在臉書粉專《林老師氣象站》表示，「今明2天是超級夏天」，受到太平洋高壓軸線西伸增強影響，今四、周四台灣各地氣溫再攀高，白天東半部高溫可達32至35度，西半部更熱，高溫來到34至37度，局部近山區或河谷、大台北盆地更有可能達到37至38度，呼籲上午10時至下午3時非必要別出門，如果無法避免，務必做好防曬，並多補充水分，慎防熱傷害。