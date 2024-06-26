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花蓮鼓王爭霸戰開打！20隊尬鼓競技　知名技藝團受邀上台表演

▲▼客鼓鳴心─鼓王爭霸戰即將開打，花蓮縣政府邀地方仕紳向富源保安宮城隍爺稟報祈求保祐。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼客鼓鳴心─鼓王爭霸戰即將開打，花蓮縣政府邀地方仕紳向富源保安宮城隍爺稟報祈求保祐。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2024客鼓鳴心─鼓王爭霸戰系列活動」，即將於7月6日假瑞穗鄉富源國小辦理尬鼓競技活動、假富源保安宮前廣場辦理龍獅鼓舞響洄瀾晚會，為利活動順利圓滿及參與人員平安健康，25日花蓮縣政府客家事務處邀請瑞穗鄉及富源社區地方仕紳，共同向富源保安宮城隍爺稟報並祈求保祐。

花蓮縣政府客家事務處處長潘乾鑑表示，花蓮是個多元的「多頻城市」，客家文化是重要的一部分，歡迎對客家文化或是擊鼓技藝有興趣的鄉親前來停留、探索，並找到最適合的頻率。活動前花蓮受到嚴重地震災害影響，復原工作持續進行中，但花蓮美麗的風景人文依舊在，透過本次活動的辦理，重拾鄉親對花蓮觀光的信心，提振觀光經濟效益。

▲▼客鼓鳴心─鼓王爭霸戰即將開打，花蓮縣政府邀地方仕紳向富源保安宮城隍爺稟報祈求保祐。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年尬鼓競技活動共有學生組20隊來參賽，龍獅鼓舞響洄瀾晚會更特別邀請歷屆參加鼓王爭霸戰比賽曾獲前三名等優異成績的團隊、全國知名基隆長興呂師傅龍獅團、國際知名的九天民俗技藝團及在地優質的表演團隊前來表演，以吸引所有愛好鼓藝的朋友來到花蓮享受「鼓」的饗宴。

比賽現場還安排在地農特產品展售，內容豐富多元。與會者表示非常期待，一定全力支持活動，共同為提升花蓮地區經濟與觀光產能來努力。

花蓮縣長徐榛蔚誠摯歡迎全國鄉親於7月6日（星期六）蒞臨瑞穗鄉富源國小及富源保安宮同歡。

更多活動訊息，請上網搜尋「客鼓鳴心 鼓王爭霸戰」粉絲專頁: https://www.facebook.com/hl.drumbattle ，或撥電話03-8527843轉分機124張先生洽詢。

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