寶刀未老！花蓮老人撞球賽　120位長者推竿競技架式十足

▲花蓮市長盃撞球錦標賽，120位長輩推桿展現球技，個個架式十足。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣老人會日前舉辦市長盃撞球錦標賽，120位長輩推桿展現球技，其中不乏8、90歲的老人家。市長魏嘉彥當天一早前往現場為選手加油打氣，並為球賽開球，同時也提醒長輩們要多出門，做些適合的運動，為自己打造健康活力的身心靈。

比賽採開崙式撞球賽，分甲、乙、丙、丁、戊五組競賽，參賽年齡層從65歲至80多歲，長輩們一拿起球桿，便架式十足，熟練的使出各種技巧，在賽場上互相切磋，場下則彼此交流心得，現場氣氛熱鬧。





其中參賽85歲的彭甫典老先生說，他打撞球的經歷大概有30多年，65歲到老人會後也一直都有練習，運動可以讓自己更健康更有活力。他也特別和魏市長來一場友誼之賽，兩人你來我往，瞄準球再推桿，紛紛一桿進洞展現球技。魏嘉彥說：「看到這麼多長輩能夠參加比賽，他們不僅展現了高超的球技，也展現了積極向上的生活態度，讓我感到非常欣慰。」。

▲85歲的彭甫典老先生特別和市長友誼賽，兩人你來我往展現球技。

魏嘉彥表示，「家有一老，如有一寶」，「長輩」都是社會之寶，市公所在有限資源下為老人家爭取福利，鼓勵銀髮族參與社區各項活動，以增進身心健康，包括歌唱比賽，桌球活動，以及各項與老人福利健康相關的講座。

理事長高明星表示，藉由舉辦撞球比賽，可以幫助老人家活絡筋骨、增進手眼協調，也發揮團隊精神，增進會員間情誼，調劑健全身心，充實精神生活。

比賽結束後，花蓮縣老人會還為所有參賽選手準備了精美的紀念品。魏嘉彥表示，市公所未來會有更多這樣的活動，讓長輩們能夠享受健康快樂的晚年生活。

