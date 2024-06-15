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大陸 大陸焦點 特派現場

陳妍希粉紅禮服海論登台　氣質獻唱《若思便思念》

記者任以芳、魏有德／廈門－台北 連線報導

嫁給大陸藝人陳曉的「那些年女孩」陳妍希今（15）日在廈門海峽論壇登台表演，和從大陸「超級女聲」脫穎而出的張含韻一同獻唱《若思念便思念》。陳妍希身著一襲粉紅色禮服，胸前白色羽毛配飾加上銀色閃亮的耳環，氣質出眾，一登場便讓1200多名與會人員驚豔。

▲陳妍希海峽論壇上登台開唱，搭配大陸超女歌星張含韻默契十足。（圖／記者任以芳攝）

▲陳妍希海峽論壇上登台開唱，搭配大陸超女歌星張含韻默契十足。（圖／記者任以芳攝，下同）

陳妍希近年都在大陸發展，也是「海峽聯姻」的看板人物之一，這次受邀在海峽論壇上表演，帶來的曲目是《若思念便思念》。歌唱中，陳妍希不時露出招牌的笑容，淺淺梨渦配上溫柔的嗓音，再加上和張含韻配合默契甚佳，讓現場眾人聽得十分陶醉。

▲陳妍希海峽論壇上登台開唱，搭配大陸超女歌星張含韻默契十足。（圖／記者任以芳攝）

《若思念便思念》這首歌詮釋出客家人鄉音難改、故土難離的千年思念，歌詞中「我知道你在眷戀，即使相隔千里也並不遙遠；你知道我在期盼，期盼你回到身邊」，訴盡客家人千年來的顛沛流離、堅韌不拔和故土情懷。

▲陳妍希海峽論壇上登台開唱，搭配大陸超女歌星張含韻默契十足。（圖／記者任以芳攝）

據了解，這次海峽論壇的表演節目共有四個，除陳妍希和張含韻的共同表演節目外，還邀請廈門本地的集美大學台籍在校生和體育生共同演繹傳統民俗文化「舞龍」。集美大學舞龍隊曾多次受邀參與大陸各項大型演出，還曾榮獲國際舞龍舞獅網路大賽一等獎、大陸全國舞龍大賽冠軍、中國民間藝術最高獎「山花獎」等殊榮。

▲陳妍希海峽論壇上登台開唱，搭配大陸超女歌星張含韻默契十足。（圖／記者任以芳攝）

▲中國東方歌舞團舞蹈節目《千里江山》。（圖／記者任以芳攝）

舞蹈節目《千里江山》則是由中國東方歌舞團以舞蹈展現青綠山水畫作的匠心傳承，將華夏江山的瑰麗畫卷，以時代精神展現出中華文化的生命力。該表演曾被寫入《新時代的中國青年》白皮書，榮獲「第十七屆文華獎--文華大獎」。

最後一項表演節目是由馬祖及馬尾小學生組成的兩馬童聲合唱團帶來的《童聲謠》，該合唱團成立於2015年，以「姊妹團」形式多次推出系列演出活動和集訓夏令營等交流活動。

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