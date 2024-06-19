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社會 社會焦點 保障人權

豪華賭場6正妹荷官交保曝光　負責人小六現身替滴妹男友喊冤

記者劉昌松／台北報導

台北市警方破獲地下非法賭場，負責人「小六」蔡廷翊和年輕女荷官共8人涉賭博罪遭逮。台北地檢署檢察官19日訊後諭令8人交保候傳，小六受訪表示，自己是台灣第一牌手，所舉辦賽事絕對合法。至於外傳網紅滴妹的男友I.C Charlie查理也是股東，小六澄清，查理只是上節目的人，滴妹跟這東西沒有關聯。

▲▼德州撲克玩家「小六」蔡廷翊涉賭博罪交保10萬。（圖／記者劉昌松攝）

▲德州撲克玩家「小六」蔡廷翊強調自己舉辦的競技賽事絕對合法。（圖／記者劉昌松攝）

警方接獲檢舉，光復南路一間酒吧兼營德州撲克賭場，客人可以用現金買籌碼方式賭博，疑似非法營業的地下博弈，警方19日凌晨持搜索票前往查緝，當場查獲綽號小六的現場負責人蔡廷翊等8名工作人員，查扣抽頭金暨營業額63萬餘元，現場還有點鈔機、監視器鏡頭及桌面籌碼80萬餘元。

檢察官19日複訊後，諭令蔡廷翊以10萬元交保，其他6名女工作人員以及1名男工作人員各交保3萬元，蔡在獲保後受訪表示，「台灣現況最了解撲克的人絕對是我，最了解撲克法律的就是我們的律師，我們做的完完全全就是合法競技賽事，很高機率是被人家惡意檢舉抹黑。」

▲▼ 小六賭場荷官 。（圖／記者劉昌松攝）

▲6名賭場荷官各以3萬元交保候傳 。（圖／記者劉昌松攝）

蔡廷翊指出，「我可能是台灣第一位的牌手，可能是全華語最有名的撲克自媒體經營者」，「我做的賽事是符合高院合法判例的賽事。規則都是符合過去曾符合判過合法的規則」。

針對外傳網紅滴妹的男友I.C Charlie查理也有出資經營這間賭場，蔡廷翊表示「她（指滴妹）跟這東西沒有任何的關聯，她只是查理的朋友」，「查理也只是來我們節目，上我們節目的人，他其實跟我們這邊沒甚麼太大的關連。」

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