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表演「甩髮舞」的不是蘭嶼人　椰油國小老師開砲：不知在唱什麼

▲娜麓灣樂舞劇團參與泛太平洋夏威夷慶祝大會遊行。（圖／翻攝自Facebook／原住民族委員會）

▲娜麓灣樂舞劇團參與泛太平洋夏威夷慶祝大會遊行。（圖／翻攝自Facebook／原住民族委員會）

記者楊漢聲、劉人豪／台東報導

原民會日前帶娜麓灣樂舞劇團、原舞者等，前往夏威夷檀香山參加第13屆太平洋藝術節，並表演蘭嶼「甩髮舞」等多個族群主題樂舞 。對此，蘭嶼椰油國小老師顏子矞不滿表示，怎麼國家派出去展演蘭嶼文化的團隊不是蘭嶼人？椰油國小有跟隨台東縣政府出訪此次夏威夷交流，不過是自己募款過去，「他們都一直在消費，一直在利用蘭嶼這麼特別的元素，但是卻沒有邀請蘭嶼當地的人去參與，所以就感覺是很不受尊重」。

顏子矞表示，「這問題從以前就這樣，因為蘭嶼的人比較難出去，他們又覺得蘭嶼的歌舞非常有代表性很特別，所以在九族文化村一直都有在表演蘭嶼的歌舞，但是那不是蘭嶼的人在表演的，所以他們就覺得這樣的狀況其實是很普遍，所以他們派了一個舞蹈團出去，是可以扮演台灣所有族群的歌舞，聽說他們是準備了很多不同族的衣服去那邊，然後就是一個團就可以表演很多不同族群的歌舞。」

▲蘭嶼椰油國小參與泛太平洋夏威夷慶祝大會遊行。（圖／翻攝自Facebook／原住民族委員會）

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▲蘭嶼椰油國小參與泛太平洋夏威夷慶祝大會遊行。（圖／翻攝自Facebook／原住民族委員會）

顏子矞指出，他們表演的都是在九族文化村可以看到的一些表演，所以覺得如果是在這種國際的場合，要表演蘭嶼歌舞傳統文化的部分，是不是應該要比較慎重，邀請當地的人去詮釋演出比較適當？

顏子矞說，該團體聽說是叫娜麓灣，但都不是蘭嶼出去的人，他們覺得這個就是台灣的資產，所以他們都可以用，他們不管要表演哪一族，都不會經過那一族的同意，他們覺得可以在國際場合、或者是在任何商業場次表演各種不同的歌舞。

▲臺灣代表團參與泛太平洋夏威夷慶祝大會遊行。（圖／翻攝自Facebook／原住民族委員會）

▲台灣代表團參與泛太平洋夏威夷慶祝大會遊行。（圖／翻攝自Facebook／原住民族委員會）

顏子矞表示，蘭嶼的小朋友前幾天也有在夏威夷表演，不是受到任何單位邀請，是自己去的，只希望去參與這個文化盛會，畢竟是太平洋的一個聯合年會，甚至是四年一次的大聚會，校長很希望小朋友身為原住民可以參與這樣的盛會，本來只是想要去親臨現場去體驗，陰錯陽差、跟台東縣政府連繫，後來到夏威夷，透過當地處長等牽線，跟當地的學校有聯合，變成有機會在主場地表演。

顏子矞指出，這次出去沒有收到台東縣政府的補助，是自己募款的，現場看到表演的人都流淚了，覺得他們應該是第一次看到蘭嶼的樣子。並認為表演團體8年前在關島那次，有送蘭嶼的模型船，「然後就覺得說哇，他們都一直在消費，一直在利用蘭嶼這麼特別的元素，但是卻沒有邀請蘭嶼當地的人去參與，所以就感覺是很不受尊重。」

▲臺灣代表團參與泛太平洋夏威夷慶祝大會遊行。（圖／翻攝自Facebook／原住民族委員會）

▲台灣代表團參與泛太平洋夏威夷慶祝大會遊行。（圖／翻攝自Facebook／原住民族委員會）

顏子矞認為，國家的邀請可能有自己作業的一些流程，「所以他們不可能邀請我們，所以我們也知道這一點，所以我們就自己去。」

顏子矞批評，娜麓灣的表演跟他們有落差，「歌曲的歌詞都不知道他們在唱什麼，完全是娛樂性質的，唬得一愣一愣，我在島上看到的都不是這樣子，我十幾年前在九族文化村看也是這樣子。」

顏子矞說，看到太平洋文化藝術節的照片，「覺得就是在消費我們，就是如果要穿著我們的服裝，還不如叫我們的小朋友去，比較原汁原味，感覺會讓人覺得，一方面是不尊重，一方面是何必呢，他們是什麼族就扮演什麼族就好了，為什麼一定要跨族來扮演別的族，如果國家真的覺得我們的文化元素非常的特別，那就派我們去啊。」

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