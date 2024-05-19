嘉邑行善團攜手嘉義醫院　前進芳春公寓義診

▲嘉邑行善團攜手嘉義醫院做公益，前進芳春公寓推動健康識能 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

衛生福利部嘉義醫院「芳春公寓健康關懷站」日前舉辦揭牌儀式，現場除了宣布健康站成立外，院方更特別安排『義診活動』，由新陳代謝科黃如來醫師及神經外科陳詣澐醫師現場關心住民的健康，讓長輩備感溫馨。

▲嘉邑行善團由徐文志理事長（圖中）攜手嘉義醫院莊仁賓院長（圖右２）前進芳春公寓推動健康識能 。（圖／記者翁伊森翻攝）

由嘉義醫院莊仁賓院長與嘉邑行善團徐文志理事長聯袂出席，嘉義市政府社會處代表、嘉義市議會議長秘書涂純綺、嘉義市西榮里林芳志里長、芳春公寓李慶仁房東、嘉義市輔具資源中心黃琬庭組長、社團法人精忠社區發展協會理事長楊文俊皆親臨現場參與。

「社區哪裡有服務需要我們就往哪裡去」-醫院社工發現芳春公寓住民的健康照護需求，主動連結民間資源攜手嘉邑行善團、嘉義市輔具資源中心、食物銀行成立健康關懷站。

莊仁賓院長表示，嘉義醫院成立社區健康部深耕社區服務，落實公醫使命照顧弱勢民眾健康。透過健康站成立，安排定期駐點個管師提供社區民眾健康諮詢服務，積極導入血壓量測、血糖檢測、健康講座、協助接送嘉義市民整合性篩檢及癌症篩檢等服務，期能主動關懷並提供預防性的醫療服務，守護社區民眾的健康。

徐文志表示，嘉邑行善團近年來推動多元社會公益服務，除了與嘉義醫院合作訪視護理之家長輩之外，也持續關心社區長者健康；很高興今日能與嘉義醫院攜手辦理芳春公寓健康站，提供與造橋鋪路不一樣的服務。希望未來行善團能幫助更多社區長者，延續行善動力。

嘉義醫院致力於提供優質的醫療服務，關心社區民眾健康，積極拓展健康關懷據點，透過健康顧問團協力，提供全齡友善健康管理服務，以滿足市民多元需求，全面照顧嘉義地區民眾的健康，共創健康城市。